Asiste a la 'Jornada sobre Gestión y Financiación Inteligente de Municipios Turísticos' en Tarifa

El próximo martes 4 de noviembre, la Fundación Territorio Inteligente celebrará en Tarifa la Jornada “Gestión y Financiación Inteligente de Municipios Turísticos”, un encuentro que reunirá a responsables institucionales, expertos en innovación, empresas y profesionales del sector turístico.

El objetivo de la Fundación con esta iniciativa es claro: aportar soluciones reales a los grandes retos de los municipios turísticos y consolidarse como un espacio de referencia en el debate sobre sostenibilidad, digitalización y nuevos modelos de financiación.

¿Por qué en Tarifa?

La Fundación Territorio Inteligente ha escogido Tarifa como sede de esta primera jornada porque el municipio simboliza perfectamente la problemática de los destinos turísticos: su población se multiplica en verano, mientras que los recursos económicos y las infraestructuras permanecen constantes, generando una gran presión sobre los servicios públicos.

Tarifa se convierte así en el escenario idóneo para debatir sobre cómo la gestión y financiación inteligente puede garantizar un futuro sostenible para los municipios turísticos.

Para el Delegado de Turismo Jorge Benítez , “El turismo es clave para Tarifa, impulsando su economía y destacando su riqueza natural y cultural. Para mantenerlo como un destino atractivo, es esencial ofrecer servicios de calidad que satisfagan a los visitantes. Esto requiere financiación adecuada para mejorar infraestructuras, promover actividades sostenibles y garantizar experiencias memorables. Buscar vías de financiación innovadoras, reales y efectivas es crucial para afianzar el turismo y asegurar que Tarifa siga siendo un destino acogedor y competitivo. Trabajar en ello no solo beneficia a los turistas, sino que también fortalece al pueblo de Tarifa” .

Ejes de la jornada

La Fundación ha diseñado un programa que abordará temas clave como:

Nuevos modelos de financiación y el aprovechamiento de fondos europeos.

y el aprovechamiento de fondos europeos. Innovación tecnológica y sostenibilidad , con aplicaciones prácticas en playas, sensorización de espacios y biotecnología ambiental.

, con aplicaciones prácticas en playas, sensorización de espacios y biotecnología ambiental. Empleo y formación en entornos turísticos especializados.

en entornos turísticos especializados. Colaboración público-privada, con casos de éxito replicables en otros destinos.

Una cita con expertos e instituciones

La jornada contará con la participación de representantes del Sector empresarial, la Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Universidad de Cádiz, SEGITTUR y Alcaldes de municipios turísticos, además de empresas innovadoras como Tecysa, Innovia, Fem Biotecnología, Sensactive Technology, IMBS o Licibot.

El encuentro, impulsado por la el Ayuntamiento de Tarifa, se celebrará en el Teatro Alameda de Tarifa, en horario de 9:00 a 14:00 horas, e incluirá ponencias, mesas redondas y espacios de networking.

La visión de la Fundación Territorio Inteligente

Con este congreso, la Fundación Territorio Inteligente reafirma su compromiso con la transformación de los destinos turísticos en territorios inteligentes, donde la innovación, la sostenibilidad y la financiación eficiente se convierten en pilares para garantizar la competitividad y la calidad de vida de residentes y visitantes.

¿Cómo inscribirse?

Envía un correo con la solicitud de inscripción al email fundacionterritoriointeligente@gmail.com