Cómo ahorrar energía sin renunciar al confort

José Antonio Ranea, director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura, señala que una gestión eficiente de la climatización, pequeños gestos cotidianos y el uso de las herramientas digitales de esta compañía pueden marcar una gran diferencia en la factura

Ahorrar energía sin renunciar al confort es posible, y pasa más por cambiar hábitos que por hacer grandes sacrificios. Así lo defiende José Antonio Ranea, director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura, quien subraya que una gestión eficiente de la climatización, pequeños gestos cotidianos y el uso de las herramientas digitales puestas en marcha por esta compañía pueden marcar una gran diferencia en la factura. En esta entrevista, explica cómo las familias andaluzas pueden afrontar el invierno con hogares confortables, consumo responsable y un mayor control del gasto energético.

Pregunta.Desde Endesa se insiste en que ahorrar energía no significa renunciar al confort. ¿Qué mensaje lanzaría a las familias andaluzas que temen pasar frío si reducen el consumo?

El primer mensaje que trasladaría es muy claro: no hay kilovatio hora más barato ni más ecológico que el que no se consume. Por eso, hay que poner el foco en evitar consumos innecesarios. Dentro del gasto energético de los hogares, el mayor peso lo tiene la climatización, que supone entre el 40 % y el 45 % del total de la factura energética, sin contar impuestos. Por tanto, es ahí donde debemos actuar. La clave está en ajustar correctamente la temperatura sin reducir el confort. Todos los estudios y expertos coinciden en que, en invierno, una temperatura de entre 21 y 22 grados es suficiente para sentirse cómodo en casa. Por la noche, incluso, se puede bajar hasta los 16 o 17 grados sin que ello afecte negativamente al bienestar.

En verano ocurre algo similar: en el caso del aire acondicionado, una temperatura de 25 grados es más que suficiente si se hace un buen uso del termostato. Además del control de la temperatura, es fundamental evitar pérdidas de energía. Un buen mantenimiento de la caldera puede reducir el consumo entre un 5 % y un 15 %. En sistemas de calefacción con radiadores, purgarlos correctamente puede suponer hasta un 5 % de ahorro adicional.

También es clave mejorar el aislamiento del hogar: ventilar solo durante unos diez minutos, instalar burletes en puertas y ventanas y evitar fugas de calor o de frío. Y para quienes estén planteándose una reforma, conviene valorar qué actuaciones pueden mejorar la eficiencia energética, ya que muchas comunidades autónomas ofrecen subvenciones para este tipo de mejoras. En definitiva, es posible reducir el consumo sin pasar frío, simplemente haciendo un uso más eficiente de la energía.

P.Hablan también de pequeños gestos con gran impacto. ¿Qué hábitos cotidianos pueden marcar la diferencia en el consumo invernal?

Además de todo lo relacionado con la calefacción, que es el mayor gasto, el siguiente consumo más importante es el del agua caliente sanitaria, tanto en invierno como en verano. Aquí, por ejemplo, es preferible optar por duchas cortas en lugar de baños largos. Con una ducha con una duración de una o dos canciones es suficiente para mantener una buena higiene sin disparar el consumo.

En cuanto a los electrodomésticos, lavadoras y lavavajillas deben utilizarse, siempre que sea posible, con programas cortos y a baja temperatura si la ropa o la vajilla no están muy sucias. Esto permite obtener ahorros significativos.

La iluminación representa entre un 5 % y un 10 % del consumo. En Andalucía contamos con muchas horas de luz natural, por lo que conviene aprovecharla al máximo y sustituir progresivamente las bombillas por tecnología LED, mucho más eficiente.

José Antonio Ranea, director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura.

En la cocina también se pueden aplicar medidas sencillas: aprovechar el calor residual del horno apagándolo unos minutos antes de terminar la cocción o cocinar varias recetas seguidas; descongelar los alimentos de forma natural en lugar de usar el microondas; y tapar ollas y cazuelas, lo que puede ahorrar hasta un 15 % de energía.

Por último, el uso de regletas con interruptor permite evitar los consumos en ‘stand by’ de televisores, cargadores o pequeños electrodomésticos, los llamados consumos vampíricos.

P.Endesa pone a disposición de los clientes herramientas digitales para conocer mejor su consumo. ¿Qué es InfoEnergía y por qué está logrando tanto ahorro?

InfoEnergía es un servicio gratuito que ofrecemos a los clientes de Endesa con menos de 15 kW de potencia contratada, es decir, principalmente a hogares.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden analizar su consumo eléctrico, revisar la eficiencia de sus electrodomésticos, simular distintos escenarios de ahorro y comprobar cómo pequeños cambios en los hábitos diarios repercuten directamente en la factura.

Los datos son claros: los clientes que utilizan InfoEnergía registran un ahorro medio del 10 % respecto a quienes no la usan, lo que puede suponer hasta 120 euros menos al año, dependiendo del consumo del hogar.

Además, la herramienta ofrece consejos personalizados y ayuda a detectar comportamientos poco eficientes que muchas veces pasan desapercibidos, como el uso de programas poco adecuados en lavadoras o lavavajillas, o el desaprovechamiento del calor residual.

Su uso es muy sencillo e intuitivo: en apenas tres o cinco minutos el usuario puede obtener un diagnóstico personalizado de sus posibles ahorros. Es un servicio gratuito y digital que está integrado en la app y web de Endesa Clientes.

P.Además del ahorro directo, existe el programa de fidelización Para Ti. ¿Cómo funciona y qué ventajas ofrece al cliente?

Para Ti es un programa de fidelización exclusivo para clientes de Endesa Energía. Solo por inscribirse, el cliente empieza a acumular puntos sin ningún coste ni esfuerzo adicional.

A partir de ahí, se pueden obtener más puntos realizando acciones como activar la factura digital, contratar un nuevo suministro, invitar a un amigo o simplemente por la permanencia como cliente. Todos esos puntos se pueden canjear directamente por descuentos en las facturas de electricidad o gas.

El proceso es muy sencillo y se gestiona desde la app de Endesa. Además, el programa incluye descuentos con empresas colaboradoras y sorteos exclusivos.

Actualmente, casi dos millones de clientes ya forman parte del programa Para Ti, y se han repartido, en conjunto, el equivalente a 34 millones de euros en ahorros, lo que demuestra su gran acogida.

P.Dentro de este programa destaca el reto ‘Premiamos tu eficiencia’. ¿En qué consiste y qué acogida está teniendo en Andalucía?

Esta iniciativa busca incentivar la eficiencia energética premiando a quienes consiguen reducir su consumo respecto a un periodo de referencia.

Los clientes adheridos al programa Para Ti pueden participar en una serie de retos de consumo. Al superarlos, obtienen 200 puntos, más 100 puntos adicionales por cada 100 kWh que logren reducir. Estos puntos se canjean posteriormente en la factura.

El beneficio es doble: por un lado, se reduce el consumo y, por tanto, el importe de la factura; y por otro, se obtienen descuentos adicionales gracias a los puntos acumulados. En Andalucía, alrededor de 50.000 clientes ya participan en este programa, lo que refleja el interés creciente por un consumo más eficiente.

P.Para terminar y a modo de resumen, ¿qué tres consejos básicos daría a una familia andaluza que quiera afrontar el invierno con un hogar más eficiente y una factura más controlada?

El primero es controlar la temperatura: mantener el termostato en torno a los 21 grados durante el día y bajarlo por la noche. En climatización, el termostato es el rey. El segundo es mejorar el aislamiento, que sería la reina: instalar burletes, evitar ventilaciones prolongadas y reducir al máximo las pérdidas de energía. Y si se plantea una reforma o un cambio de sistema, optar por soluciones eficientes como la bomba de calor con aerotermia, que actualmente ofrece los mayores ahorros.

Y como tercer consejo, si se es cliente de Endesa, adherirse al programa Para Ti, porque permite obtener descuentos reales en la factura simplemente inscribirse, invitar a un amigo o por consumir de forma más eficiente.