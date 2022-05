Miguel Álvarez: "Se notó la experiencia de un equipo y la inexperiencia del otro"

Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, dijo que el resultado más justo ante la Balona hubiese sido el 1-0. "Nos costó meternos en el partido. En la primera parte tuvimos ansiedad y un poco de nervios. En la segunda fue diferente, fue un acoso y derribo y creo que se tenía que haber dado el 1-0. Ellos hicieron su trabajo sacando a los chicos del foco del partido. Se notó la experiencia de un equipo y la inexperiencia del otro", destacó.

"No voy a hablar de los árbitros porque no lo he hecho en toda la temporada. Si no ha pitado un posible penalti ya no se puede cambiar no tiene mucho sentido hablar de ello. Pero si esta categoría quiere ser más profesional y parecerse a la Segunda A, donde todo es más objetivo, quizás tengan que poner el VAR, aunque sé que es complicado para muchos equipos", indicó el técnico.

Para Álvarez, a su equipo le faltó "tranquilidad" y "sobre todo meternos en el partido". "Estuvimos muy nerviosos, nos faltó entender que a este equipo se le hacia daño por fuera y de hecho lo hicimos en la segunda parte con varias entradas de Migue por banda. En la segunda parte tuvimos mas paciencia y ellos me parece que solo chutaron una vez en un error nuestro. Fuimos superiores pero hay que darle la valor al otro equipo, que ha jugado muy bien al defenderse bien, a que no pasaran cosas y lo consiguieron", explicó.

"Hay que valorar lo que ha hecho este equipo. Parece que los chicos no han hecho nada y vamos a estar las 38 jornadas en zona de playoff con un filial, es un disparate. Tiene mucho mérito. Y si quedamos terceros va a ser también un éxito. Pase lo que pase no se le puede reprochar nada al los chicos, ha sido un año de trabajo brutal", sentenció.