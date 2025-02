Javi Motos: "La Balona te exige muchísimo, te ahoga con balón"

Javi Motos, entrenador del UCAM Murcia, entiende que la contundente victoria conseguida por su equipo sobre la Balona este domingo, en encuentro de la vigésimo cuarta jornada del grupo IV de la Segunda Federacion no resultó fácil. "Fue complicado porque fue un partido de no control, de no dominio, por lo atrevidos que ellos son en la fase defensiva, en seguir los pares, en casi hacer marcajes individuales", explicó.

La Balona es, a su juicio, "un equipo que te exige muchísimo, que te ahoga mucho con balón". "Una vez que que éramos capaces de dar ese primer pase, el tiempo se reducía y las acciones eran muy buenas a nivel técnico o se complicaba todo un poco. Y por eso sabíamos que iba a ser un partido, como digo, de no dominio, de no control", argumentó.

Ese panorama provocó que el UCAM Murcia tuviése que "apostar mucho" para "entrar en el partido", es decir, luchar "por ganar esa segunda jugada, por ganar ese duelo, por como digo, acertar bien en esa transición ofensiva". "Creo", sostuvo el técnico, "que durante todo el partido por lo menos la predisposición y la actitud ha sido buena". "A raíz del primer gol, pues bueno, por la dinámica que traía el equipo, se ha quitado un peso encima, se ha desatado y ya hemos visto los mejores minutos de de capacidad técnica, de capacidad de generar", continuó.

Para Motos, el partido fue "un cincuenta por ciento contra el rival y el otro contra sí mismo. "Sabíamos que jugábamos contra un rival que no iba a exigir muchísimo pero también jugábamos, como bien dices, con esa sensación de volver a sentirnos equipo ganador, equipo poderoso y era un poquito de de ambas cosas, por lo que creo que, una vez que ha sucedido lo primero, se ha desencadenado lo segundo", concluyó.