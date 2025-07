El San Fernando pierde su plaza en Tercera Federación al no inscribirse a tiempo

La Línea/El San Fernando CD ha dado un nuevo paso hacia su desaparición y, salvo sorpresa, no competirá la temporada 2025/26 en el grupo X de la Tercera Federación de la Real Balompédica Linense. Como se preveía, el martes 15 julio era el día D, ya que el club isleño debía inscribirse tras su descenso en la Tercera Federación, pero la negativa a hacerlo por parte del grupo que tiene el 98,2 por ciento de las acciones del equipo azulino depara consecuencias inmediatas. El grupo MTM, propietario en su gran mayoría del club, no cumplió el trámite necesario para poder competir y al no realizarlo provoca que el cuadro de La Isla descienda administrativamente de manera automática sin que pueda ocupar su plaza en la categoría. Así lo refrendó también Monchi, una de las personas que más está peleando por mantener con vida al club. El ex del Sevilla y actual director deportivo del Aston Villa inglés explicó en El Partidazo de la Cadena Cope que la única esperanza ahora es inscribir a tiempo al equipo en División de Honor y tratar de salvar a todos los conjuntos de la base.

La negativa de los rectores del San Fernando CD supone que el club en principio pierde su sitio en categoría nacional y baja a División de Honor Andaluza. El club tendría ahora de plazo hasta el viernes 18 para inscribirse en esa división, la primera categoría autonómica y antesala a la categoría nacional. La dejadez del grupo mayoritario coloca a la entidad en una situación muy complicada.

El grupo propietario del San Fernando CD SAD emitió un comunicado dirigido a la Real Federación Española de Fútbol con su clara idea de no presentar la inscripción, ni los avales, pertinentes para competir. Esta situación se produce de manera electrónica, lógicamente por el grupo que comanda la entidad.

El comunicado mandado a la RFEF relataba que “por medio de la presente, el San Fernando CD Isleño comunica su decisión de no participar en la competición de la Tercera División RFEF correspondiente a la temporada 2024-025”. Continuaba el escrito detallando que “dicha renuncia responde a una decisión estratégica del club, en el contexto de reorganización interna y revisión de su proyecto deportivo e institucional”. El grupo que posee casi todas las acciones ha iniciado el proceso de liquidación.

Tras anunciar en el escrito la asamblea del próximo 7 de agosto, los rectores de la entidad, en estos momentos en manos de abogados señalaban que con este comunicado se pretendía cumplir con los plazos y exigencias de la federación evitando sanciones y, de paso, facilitar la reestructuración de la categoría. Pero la intención de no competir se encontró la respuesta de querer hacerlo por parte de los accionistas minoritarios que poseen acciones del club.

Varias reuniones, encabezadas por Monchi que sigue a destajo luchando para poder ‘salvar’ al equipo, han llevado a la intención de presentar toda la documentación pertinente para dejar constancia de las intenciones de darle continuidad al San Fernando y separar la gestión económica por la deportiva. Aun sabiendo que, de momento, no hay respuesta alguna y si la hay está siendo negativa, la intención también podría pasar por dejar constancia en el caso que se produzca, en un futuro inmediato alguna decisión de un proceso disciplinario que pudiese favorecer la causa de un San Fernando CD que, recordemos, afronta su desaparición saneado y libre de cargas económicas, sin deudas. Un caso único en el mundo del fútbol.

Los pequeños accionistas del San Fernando CD no se resignan y luchan por la supervivencia del club y por mantener la plaza en Tercera Federación. Para ello, hacen no lo que no quiere hacer el grupo MTM. Los accionistas minoritarios han enviado un escrito al juez único de competiciones no profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Alonso, con cuatro peticiones.

La primera petición es la inscripción del club en Tercera Federación. La segunda, que conceda al club un plazo de veinte días naturales para poder desbloquear la situación de la entidad y darle viabilidad económica para poder preservar la plaza en Tercera RFEF. La tercera, que el juez se pronuncie sobre las medidas necesarias para dar normalidad orgánica al club. La cuarta, que dé a conocer cuáles son las actuaciones sujetas a derecho a las que pueden acogerse para que se le dé continuidad a la entidad.

Los accionistas minoritarios quedan ahora a la espera de que se pronuncie el juez único de competiciones no profesionales de la RFEF. La cuestión es si esa petición paraliza o no el proceso. Es decir, si el club ya ha perdido su sitio en Tercera y tiene que apuntarse ya en División de Honor Andaluza o puede aplazar ese trámite a la espera de lo que dictamine el juez de la RFEF.

La Balona expresó su total apoyo al club, sus técnicos, jugadores, trabajadores y sus aficionados: "Desde la Real Balompédica Linense queremos mandar toda nuestra fuerza y apoyo al San Fernando CD. Sabemos que los momentos difíciles también forman parte del camino en el fútbol, y es precisamente en esos momentos donde se demuestra la grandeza de un club, de su afición y de toda su historia".