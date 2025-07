El Ayuntamiento y Monchi plantan cara a la RFEF para que el San Fernando pueda competir en el grupo de la Balona

San Fernando/El San Fernando CD, que sería rival de la Balona en el grupo X de Tercera Federación, se encuentra al borde de la desaparición tras la decisión del grupo inversor MTM —actual propietario— de liquidar la entidad, que se ha negado a venderla pese a la existencia de compradores interesados. Ante este escenario, el Ayuntamiento y varios aficionados, con el respaldo activo del acutual director general de fútbol del Aston Villa, Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, están librando una batalla contrarreloj para conservar la plaza del club mediante la creación de una nueva estructura jurídica que pueda heredar la licencia federativa. El Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ministerio de Cultura y Deporte han avalado esta solución excepcional, al considerar que se dan las condiciones necesarias para preservar el arraigo social y deportivo del club. Sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantiene su negativa, argumentando que no puede permitir la “mercantilización” de las licencias y defendiendo que no debe sentarse un precedente que permita transferir derechos federativos entre entidades sin seguir los cauces ordinarios.

Lo que comenzó como una asamblea informativa convocada el sábado por la tarde en el Palacio de Congresos, que se quedó pequeño, terminó convirtiéndose en una movilización ciudadana. Más de 1.500 aficionados abarrotaron el auditorio del Parque Almirante Laulhé para exigir que el club no desaparezca. La alcaldesa, Patricia Cavada, explicó cronológicamente las gestiones realizadas desde el mes de mayo, cuando quedó claro que MTM abandonaría el proyecto y dejaría sin competir al club. Los intentos de compra fueron rechazados por el grupo inversor, cuyo único plan era la disolución.

En ese punto, se propuso una alternativa: permitir la inscripción de un nuevo San Fernando CD con base en los mismos valores, afición y arraigo, transfiriendo la licencia federativa antes de que la entidad actual desaparezca formalmente. A esto sí accedieron los abogados de MTM, pero la negativa definitiva llegó desde la RFEF, que se opone a que el derecho a competir se desligue de la sociedad original, aunque esta esté en proceso de liquidación.

El momento más emotivo del encuentro fue la intervención de Monchi, natural de San Fernando, quien lleva semanas trabajando junto al Ayuntamiento y potenciales inversores para salvar al club de su infancia. “Vengo como canterano, socio, aficionado y accionista. Esto va más allá del fútbol: es identidad, es historia, es nuestra gente”, afirmó. El actual director deportivo del Aston Villa insistió en que todo está preparado para iniciar un nuevo proyecto competitivo, pero que depende de que la RFEF autorice una solución que el propio CSD ya ha considerado válida dadas las circunstancias excepcionales.

Patricia Cavada reveló que incluso se ha solicitado una moratoria en los plazos de inscripción federativa, ya que el caso del San Fernando no encaja en los cauces habituales y requiere una respuesta institucional distinta. “No pedimos privilegios, pedimos justicia. Que un grupo inversor extranjero deje morir un club por puro desinterés no puede ser la última palabra en una historia que lleva escrita desde los años 40”, declaró la alcaldesa. El viernes, además, se recibió un nuevo obstáculo: un comunicado de los abogados de MTM remitido a la RFEF confirmando que la actual SAD no participará en la competición 2025/2026.

La afición, por su parte, ha iniciado campañas de recogida de firmas, acciones en redes sociales y contactos con entidades públicas para lograr una solución. El mensaje es claro: el San Fernando CD no es solo una empresa; es una parte viva de la ciudad y su historia deportiva. La pelota ahora está en el tejado de la Federación, mientras el tiempo apremia.