La Balona, a romper su mala racha ante los filiales contra el Sevilla C

La Real Balompédica Linense tiene este domingo (17:00, Municipal de La Línea) una oportunidad para saldar una cuenta pendiente con los filiales esta temporada. Los de David Sánchez se miden al Sevilla C en la décima jornada de Tercera Federación con el objetivo de romper una racha sin victorias ante los equipos dependientes, un tipo de rival que hasta ahora se le ha atragantado al conjunto albinegro.

El Grupo X cuenta con cinco filiales —Cádiz Mirandilla, Córdoba B, Ceuta B, Atlético Onubense y Sevilla C— y la Balona ya se ha enfrentado a tres de ellos sin lograr un solo triunfo. La cita de este domingo se presenta como una ocasión propicia para cambiar la dinámica y confirmar el crecimiento del equipo mostrado en las últimas jornadas.

El recorrido de la Balona frente a los equipos dependientes comenzó en la jornada 2, con derrota ante el Córdoba B (2-0) en la Ciudad Deportiva blanquiverde. Una semana más tarde, en la jornada 3, los linenses empataron 2-2 con el Ceuta B en el Municipal tras un duelo abierto y con alternativas.

La última cita contra un segundo equipo fue la del Atlético Onubense (0-0) en la jornada 8, un encuentro cerrado y sin goles en la Ciudad Deportiva de Huelva.

En total, dos puntos de nueve posibles (0 victorias, 2 empates y una derrota) ante equipos filiales. De los 16 puntos que suma la Balona, solo dos han llegado ante filiales (empates con Ceuta B y Atlético Onubense). Los otros 14 los ha conseguido frente a equipos no dependientes, ante los que se ha mostrado mucho más fiable -aunque cayó en la primera jornada ante el Chiclana CF en casa-. Sus cuatro victorias han llegado frente a clubes de estructura sénior: Coria, Castilleja, Pozoblanco y Tomares. Estos resultados han impulsado al conjunto albinegro hasta la zona media-alta de la tabla, con 16 puntos en nueve jornadas, y han consolidado una racha de cuatro partidos sin perder.

El Sevilla C será el cuarto filial al que se mida la Balona en 10 jornadas. Los hispalenses llegan en la zona media del grupo, con una plantilla repleta de talento joven y un estilo reconocible: presión alta, velocidad por bandas y protagonismo con balón.El choque será una prueba de madurez para los linenses, que buscan confirmar su buena línea de resultados y, sobre todo, romper la barrera psicológica con los equipos dependientes. Una victoria supondría un impulso anímico y devolvería a la Balona a la pelea directa por los puestos de cabeza.

El siguiente filial y último en la primera vuelta al que se medirán los albinegros será el Cádiz Mirandilla, al que visitarán en el fin de semana del 6-7 de diciembre.