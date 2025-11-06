El balono Boateng, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones

La Real Balompédica Linense perderá a Boateng para el encuentro de este domingo ante el Sevilla C, correspondiente a la décima jornada del grupo X de Tercera Federación. El centrocampista ghanés ha sido sancionado con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones, según refleja el último acta del Juez de Competición y Disciplina de 3ª Federación de la Real Federación Andaluza de Fútbol, anque también fue sustituido en el minuto 38 por lesión en la victoria de la Balona en Tomares (0-3) del pasado domingo.

El jugador había firmado actuaciones de peso en el eje del mediocampo, consolidándose como uno de los hombres de confianza de David Sánchez en la fase de mayor estabilidad del equipo.

El Juez de Competición y Disciplina de 3ª Federación también recoge una multa económica leve al club albinegro por “incumplimiento de los deberes propios de la organización de partidos en relación con incidentes protagonizados por público visitante”.