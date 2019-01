Roger: "Estuvimos fríos, jugamos con miedo después de tres derrotas"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, explicó en rueda de prensa tras el empate ante el Almería B que los suyos estuvieron “un poco acomplejados después de los últimos resultados”. “Parece que teníamos la obligación de ganar porque jugamos en casa contra un equipo de la zona baja. Estuvimos fríos y jugamos con miedo después de tres derrotas seguidas”, aseguró.

“En el segundo tiempo lo intentamos con más corazón que cabeza”, prosiguió. “Siempre tengo que sacar cosas positivas y me quedo con que hemos roto una racha de derrotas. Volvemos a dejar la portería a cero y recuperamos nuestro orden. Fue como un partido de la primera vuelta, con la diferencia de que no metimos las que tuvimos”, señaló Roger.

“No queremos obcecarnos con ganar porque se nos puede volver en nuestra contra. Queremos recuperar nuestra identidad y filosofía”, dijo.

“Parece que tenemos la obligación de ganar, y todos queríamos, pero esta liga es muy dura. Tenemos que centrarnos en nosotros y mejorar. En la primera vuelta se criticó que empatamos mucho y al final mira lo que pasó luego. Ojalá hubiésemos empatado la semana pasada. Tenemos un punto más y hay que seguir porque esto es muy largo”, comentó el técnico balono.

“No creo que lo que nos pasa sea una cuestión de echarle huevos, si no que creo que más bien es salir de una mala dinámica y quitarnos una presión que no deberíamos meternos. Todos queremos ganar porque lo hicimos muy bien en la primera vuelta y ahora se nos exige mucho”.

“Nosotros nos autoexigimos mucho porque somos ambiciosos y queremos ganar siempre. Tenemos que intentar hacer bueno este punto en el campo del Malagueño, que tampoco va a ser fácil”, añadió Jordi Roger.