Rivera: "La hostia es de tal calibre que espero que nos haga ver la realidad de esta competición"

Miguel Rivera, el entrenador de la Real Balompédica Linense, catalogó la derrota sufrida por su equipo en el campo del Almería B como "una hostira gordísima". "La hostia es de tal calibre que espero que nos haga ver la realidad de esta competición", aseveró el preparador, dolido porque entiende que un club como la Balona "no puede tirar un partido así".

Para Rivera "hubo dos partidos" y desgranó su análisis: "Uno en el que estuvimos en el inicio, en la primera parte, compitiendo muy bien. Llegábamos con muchísima facilidad y quizás eso nos confundió. Nos veíamos en situación de haber hecho el segundo gol, pero hay que reconocer la calidad al Almería. No supimos cerrar bien ese tránsito de ellos, lo estábamos viendo y llegó el 1-1, que nos hizo bastante daño", reconoció. "Quisimos rectificar en el descanso porque era un resultado que no tenía por que equivocarnos, era positivo ese 1-1, pero muchas no comprendemos porque damos estas respuestas en el fútbol".

"El Almería salió con una posesión, un dominio del juego que no supimos contrarrestar. Nos creaban superioridad por dentro, se veía que iba a llegar el segundo, estábamos tratando de sacar al equipo para que no se hundiese, llegó el 2-1 y desaparecimos", aceptó Rivera. "No tuvimos frescura y acierto. Cuando tú estás en una posición complicada no puedes entregar el partido y bajar los brazos, tratamos de corregir y no estuvimos acertados en los cambios".

"Y al final en dos pérdidas, dos contras muy fáciles para el Almería y un marcador que hace bastante daño a nuestra propia imagen", continuó el técnico de la Balona. "La hostia es de tal calibre que espero que nos haga ver la realidad de esta competición", advirtió. "Veíamos que podíamos hacer el segundo y no tuvimos el acierto, pero en esto lo que queda es la úiltimo, la imagen. El fútbol a veces te castiga con dureza y aparecen estos desastres, aunque yo siempre digo que mejor un desastre que te haga levantarte y reaccionar que los desastres que puedan ser más continuados".

Rivera subrayó que el prestigio del club debe estar por encima de todo: "Veníamos con la ilusión de hacer las cosas bien e increíblemente desaparecemos por un pequeño contratiempo, por encajar un gol. No es normal que tires el partido de esa manera, no te lo puedes permitir en un club como la Balona, es un pecado demasiado grande y espero que nos duela a todos", remató el balono, autocrítico: "El primero que se equivocó seguramente fue el entrenador".