Lasarte: "La Balona tuvo el 0-2 y no lo metió, fue la jugada clave"

Alberto Lasarte, el técnico del Almería B, entiende que la victoria de su equipo sobre la Balona tuvo un momento crucial: "Creo que la jugada clave fue que ellos tuvieron el 0-2 y no lo metieron", sentenció.

El preparador del filial ofreció su análisis del encuentro: "Fue un partido muy complicado. No entramos bien, no fuimos capaces de igualar la intensidad, las carreras y los duelos con ellos. Tras la jugada clave, la que pudo ser el 0-2, sí que es verdad que a partir del minuto 25 el equipo se asentó, fue capaz de imponer su ritimo, el empate fue muy importante y en la segunda parte sí que fuimos superiores de principio a fin", resumió.

"En el segundo tiempo apenas nos llegaron y los cambios fueron determinantes", resaltó Lasarte. "Si por algo destaca este equipo es que sigue siendo un grupo y cuando todos van a una, este es el resultado".

Lasarte explicó que trató de "corregir cuatro cosas en el descanso porque estábamos siendo lentos, reteniendo el balón y atrás, algo nerviosos". "Les dije que estuvieran tranquilos, que cuando salieran los compañeros del banquillo, el patido se iba a romper a nuestro favor".

El almeriense no quiere pensar en metas a largo plazo: "Tenemos que ir ganando partidos, todos los que podamos. Sabíamos que el inicio era con piedras complicadas, no hay que mirar más allá, no te puedes relajar, pero vamos a disfrutar del momento porque esta victoria es para estar felices".

Sobre el potencial anotador del Almería B, Lasarte bromeó: "Mis equipos nunca van a ser los menos goleados, pero a cuanto a divertirse... jamás voy a entrenar a un equipo que gane el trofeo Zamora", acabó.