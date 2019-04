Por más que la liguilla esté a la vuelta de la esquina, una victoria ante la Balona sería casi definitiva, porque el tropiezo del UCAM del sábado en El Ejido deja casi todo en manos del Recreativo de Huelva, al que le bastará con ganar y esperar que el San Fernando no gane uno de sus cuatro últimos encuentros para sellar su presencia en los play off. Eso sí, esa sería la consecución de su primer objetivo, pero el Decano seguirá siendo ambicioso y no levantará el pie del acelerador porque tiene la primera plaza a su alcance y conseguirla sería disponer de una segunda oportunidad.

El Recre también lamentará la baja de Pablo Andrade, que había vuelto a la titularidad para aportar su profundidad al ataque albiazul. El sitio del brasileño lo ocupará Iago Díaz, toda vez que el ex del Lugo o Almería se ha recuperado de sus molestias musculares. Salmerón no ha dado pistas durante la semana, pero el Recre ha ganado sus dos últimos encuentros tras cambiar a defensa de cuatro, por lo que no es descartable que mañana deje de jugar con tres centrales.

La duda en la convocatoria albiazul está en la presencia o no de Carlos Martínez que ha mejorado, pero no terminar de estar en las mejores condiciones, por lo que Ponce o Arias podrían completar la lista. La determinación de Diego Jiménez en los últimos encuentros, el partidazo de Quiles en Sevilla y el peso específico de Iván González podrían terminar modelando el once inicial albiazul.

El club ha vuelto a hacer un guiño a los aficionados al fútbol para que el Nuevo Colombino presente una entrada de superior categoría. La hinchada recreativista ha sido determinante en los últimos partidos y volverá a serlo. Y es que esta plantilla bien merecido tiene todo el respaldo posible.

El técnico del Recre entiende que “siempre hay que competir al máximo nivel para lograr los tres puntos”. “Eso de que la Balona no se juega nada... es un buen equipo, defensivamente muy sólido, un bloque fuerte, rocoso y difícil de batir”, explicó.

El preparador almeriense considera que los suyos están a un”nivel bueno” para ganar los partidos. “Aquí nunca sabes qué puede ocurrir, pero la confianza la tenemos porque el equipo va de menos a más, da garantías de que las cosas se pueden hacer bien; aunque está la incertidumbre de una competición, de un rival, de un árbitro...”, declaró.