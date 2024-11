Resultados y clasificación del grupo IV de la Segunda Federación en la jornada 13

El UCAM Murcia salió reforzado de la decimotercera jornada en el grupo IV de la Segunda Federación al situarse como líder en solitario tras vencer a domicilio a su más directo rival, el Almería B. La jornada, en la que la Balona logró un meritorio triunfo a domicilio sobre el Xerez Deportivo (1--2), se saldó con siete victorias por la minima diferencia (cinco de ellas por 1-0), un empate y un triunfo, el del Recreatibvo de Granada, por un cómodo 3-0, lo que habla de la igualdad del grupo.

El UCAM de Murcia dio un golpe sobre la mesa al imponerse 0-1 al Almería B, que hasta este sábado compartía con los universitarios la primera posición. “Derrota por la mínima del filial rojiblanco en un choque en el que los visitantes pudieron conseguir una amplia renta de goles si no es por la soberbia actuación de Jesús López. El extremo Alexis García, tras la asistencia del lateral José Ruiz, adelantó al UCAM Murcia en el minuto 5 y, hasta el final, los universitarios mantuvieron la ventaja en el marcador que les posibilita ser líderes en solitario del grupo”, escribe Aaron Martínez en Diario de Almería, como Europa Sur, periódico que pertenece al Grupo Joly.

El Villanovense, que el próximo domingo (12:00) visitará a la Real Balompédica en el Ciudad de La Línea, venía de perder 4-1 en Orihuela, pero firmó su segunda victoria del curso y lo hizo 1-0 ante un Águilas que ha sumado dos de los últimos doce puntos por los que ha litigado y en el que la continuidad de Fran Alcoy empieza a estar en entredicho. Los murcianos jugaron desde el 35’ con un hombre menos por la expulsión de Blas. El canterano Viti hizo el tanto de la victoria para los de Villanueva de la Serena en el 52’.

El exbalono Omar Perdomo avanza con el balón durante el Minera-Don Benito

La Deportiva Minera se reencontró después de cuatro partidos (dos derrotas y dos empates) con el triunfo (1-0) ante un Don Benito que fuera de casa solo ha puntuado en La Línea, donde ganó 2-3. El colegiado cordobés Javier Sánchez Carreras anuló un gol al exbalono Omar Perdomo en el 5’ por un discutible fuera de juego y castigó al equipo local con otra decisión, la expulsión a Britos en el 25. A pesar de su inferioridad numérica los mineros no se descompusieron, disfrutaron de un par de ocasiones y en el 85’, en una acción con varios rebotes, anotó Arturo, el sobrino del académico Pérez Reverte.

El Linares Deportivo, que llegó a ser líder, continúa en caída libre, mientras que el Orihuela, que venció 0-1, enlaza su cuarto triunfo en cinco partidos sin perder y atisba ya la zona de privilegio. “El Linares Deportivo continúa inmerso en un callejón oscuro y en el que, de momento, no ve la salida. El equipo de Juan Antonio Milla salió al césped de Linarejos sin el mediocentro Lado, que finalmente se cayó de la convocatoria por lesión, además de las ausencias ya conocidas de Santiago Müller y Hugo Díaz. El Linares Deportivo tuvo sus tres primeras ocasiones en las botas de Álex Escardó entre los minutos 17, 22 y 24, pero no tuvo acierto. En el minuto 27, Isra Cano anotó un gol, aunque el colegiado lo anuló por fuera de juego.

En el duelo entre filiales, el Recreativo de Granada logró un incontestable 3-0 ante un Cádiz Mirandilla en el que su nuevo técnico, Francisco José Cordero ‘Rubio’ se apuntó su primera derrota. “El Recreativo Granada hizo lo que no pudo hacer el sábado el primer equipo y venció con autoridad al filial del Cádiz, el Mirandilla, por 3-0. Los de Jon Erice fueron dueños y señores del partido durante la mayoría de los minutos exceptuando algunos tramos cuando el marcador todavía dictaba el 1-0, y volvieron a la senda de la victoria tres jornadas después. La actuación del juvenil Kevlin, que se fue con un gol y un penalti provocado, fue lo más destacado de un encuentro en el que los granadinos mostraron un gran nivel de concentración durante todo el choque”, narra Rubén Casamitjana en Granada Hoy, otro de los periódicos del Grupo Joly. El sanroqueño Clavijo se incorporó al partido en el minuto 65.

El Estepona enlaza su segunda derrota consecutiva y es adelantado por su verdugo, el Atlético Antoniano del exbalono Diego Galiano, erigido en el equipo revelación de la temporada. Los locales encarrilaron el marcador en primer periodo con goles de José Mari (21') y Javi Rodríguez (38'). Los costasoleños dieron un paso adelante tras el descanso, pero el gol de Jorge García en el 79' no fue suficiente para impedir su derrota.

El exbalono Víctor Mena, en un lance del La Unión Atlético-Juventud de Torremolinos

La Unión Atlético del linense José Miguel Campos y el Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón, el último entrenador que condujo a la Balona hacia un ascenso, empataron sin goles en un partido muy equilibrado en el que apenas se registraron ocasiones de marcar. Víctor Mena fue titular con los locales y Nico Delmonte, con los malagueños.

Ya en horario vespetino, el Xerez Club Deportivo, el de nuevo cuño, asaltó (0-1) en Bahía Sur al San Fernando, en el que no pudo estrenarse con éxito su nuevo entrenador, Dani Mori. "No hace bueno ni el dicho que ‘a entrenador nuevo, victoria segura’. El San Fernando se desangra, no consigue encontrar el rumbo de la categoría y, lo que es peor, está viendo como su afición está pasando de sentirse preocupada a estar pasiva y así se recibió un nuevo varapalo esta temporada, la séptima derrota en los últimos nueve partidos y el caer en un derbi provincial ante el Xerez DFC (0-1), que celebró, con sus mil doscientos seguidores en la gradas, la consecución de una victoria ante un rival que, en teoría, tenía que ser temible y que, por el contrario, no es más que un equipo aterrado por las circunstancias", escribe Jordi Agabo en Diario de Cádiz, otro de los medios del Grupo Joly.

Los resultados de la decimotercera jornada del grupo IV de la Segunda Federación fueron estos:

Resultados de la decimotercera jornada en el grupo IV de Segunda Federación

La clasificación del grupo IV de la Segunda Federación tras la jornada trece es ésta: