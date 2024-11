Resultados y clasificación del grupo IV de la Segunda Federación tras la décima jornada

El UCAM Murcia, que enlaza nueve jornadas sin perder y que venció 4-1 al Recreativo de Granada, es el nuevo líder del grupo IV de la Segunda Federación tras una décima jornada en la que la Real Balompédica Linense rompió, con una victoria 0-1 en su visita al Cádiz Mirandilla, una racha de ocho jornadas sin celebrar un triunfo, aunque sigue a tres puntos de las plazas de salvación. Los universitarios se vieron beneficiados por el empate entre un Estepona agotado después su proeza copera (eliminó al Málaga en La Línea tras jugar la prórroga) y el Linares Deportivo, que suma tres empates consecutivos. El Orihuela, que el próximo domingo, día 10 de noviembre (17:00), visita a la Balona en el Ciudad de La Línea no jugó su partido con el Águilas, aplazado como consecuencia de las secuelas del paso de la DANA por la provincia de Alicante.

“El UCAM Murcia golea al Recreativo Granada (4-1). Los de Javi Motos supieron sobreponerse a un encuentro que arrancaron perdiendo con un gol de Faye en el minuto 10. El equipo católico se vino arriba y empezó a luchar por cada balón y de ahí llegó el primero de Amin. En el segundo tiempo los universitarios encontraron fortuna de cara al gol, y Luque, Amin y Miki Bosch sellaron la goleada con sus tantos. Los tres puntos se quedan en La Condomina, el UCAM se aúpa a la primera posición después de reencontrarse con el triunfo tras dos jornadas empatando”, escribe Paco Pepe M.M. en La Opinión de Murcia. El árbitro expulsó al visitante Joao Pereira (59') cuando su equipo perdía 2-1.

Como el Estepona, la Deportiva Minera es otra que pagó su éxito copero. Los del Llano del Beal vencieron 0-5 al Tudelano el jueves y se medirán a un Primera en el torneo del KO, pero el precio fue perder este domingo 1-3 ante un Almería B que pasa a compartir la segunda plaza, tras enlazar tres triunfos. “Nueva victoria, nueva batalla ganada. El tercer triunfo consecutivo del Almería B llega en un feudo invicto hasta ahora. La Deportiva Minera no había perdido en toda la temporada en casa y solo había recibido un gol. Este domingo encajó tres tantos y comprobó de primera mano que el conjunto rojiblanco está de dulce en este tramo del curso”, dice Aaron Martínez en Diario de Almería, que, como Europa Sur, pertenece al Grupo Joly.

“Alberto Lasarte, que advirtió de la importancia de jugar en un campo con césped artificial y de dimensiones reducidas, apostó por una táctica que recordó a la del exseleccionador Javier Clemente: seis defensas en el once titular para adaptar a una jornada que también estuvo pasada por agua”, añade. René Pérez (33'); Yago Paredes (60') y 0-3, Álex Mendes (75') pusieron el 0-3 y el exbalono Omar Perdomo (77') estableció el marcador definitivo.

Formación inicial del Estepona en su partido con el Linares / Al Sol de la Costa

Estepona y Linares firmaron un justo empate (1-1) en un partido con más respeto que ocasiones y fútbol. El delantero local Dago dio el susto nada más empezar por un fuerte golpe en la cabeza, pero pudo volver al campo. Jorge García (58') adelantó a los de casa y David Alfonso (64') reestableció la igualada.

El Juventud de Torremolinos del exbalono Antonio Calderón -eliminado el miércoles de la Copa al perder con el Zamora de 1-2- enlaza su quinta jornada sin perder, pero también su tercer empate consecutivo, que le da para mantenerse fuera de los puestos de descenso. Fran Castillo adelantó a los de casa (1') y Joshua hizo el empate (41'). De nuevo Fran Castillo marcó justo antes del descanso (44') y Joshua volvió a poner la réplica (62'). El árbitro, el murciano Moreno Muñoz expulsó con roja directa al local José Miguel Ramirez (78') y al visitabte Iván Robles por doble amarilla (90').

Polémica en Chapín

Ya en horario vespertino, el Xerez DFC (el de nuevo cuño) logró su primer triunfo en Chapín. Lo hizo ante La Unión del exbalono Víctor Mena. Jacobo fue el héroe del encuentro, pues anotó el tanto del triunfo local (32') y evitó (55') otro sobre la línea de meta.

La parte negativa de la jornada llegaba al término de la contienda cuando el entrenador visitante, el linense José Miguel Campos, denunciaba insultos racistas a uno de sus jugadores, Karim, por parte de integrantes del banquillo xerecista en una trifulca que se produjo al final de la contienda.

"El banquillo rival nos ha faltado al respeto. Tenemos jugadores de color y de otras religiones y hay que respetar al prójimo", dijo en rueda de prensa.

"Un jugador como Karim, me diga, llorando como un niño chico, las palabras que le han dicho. Me voy muy mal. Es muy grave lo que ha pasado. No puede ser que después de un partido en el que había un equipo con mucha necesidad que ha jugado su partido, que se refieran a un jugador por su raza o color de piel. Una victoria no te puede llevar a equivocarte. De las victorias hay que aprender”, abundó el míster.

"Me sabe mal porque esa persona es un niño, es un pedazo de pan y que venga a decirme míster, me han dicho que soy un negro de mierda’ me duele", insistió.

Abraham se dispone a subirse sobre Jacobo tras anotar éste el 1-0

En referencia a lo que había sucedido previamente en el terreno de juego, escribe Manuela Romero en Diario de Jerez, otro de los periódicos del Grupo Joly: "A la quinta fue la vencida. El Xerez DFC se ha impuesto a La Unión por 1-0 gracias a un gol de Jacobo en el minuto 32 en un partido extraño, con poco fútbol, pero que los azulinos, esta vez sí, sacaron adelante a base de casta, garra, fe y con el respaldo de una grada que rugió más que nunca y llevó en volandas a los suyos en los momentos complicados ante un cuadro murciano que tuvo sus opciones y que no se lo puso nada fácil. Los xerecistas no fallaron después de seis jornadas sin ganar; sólo lo habían logrado en la tercera fecha en la visita al Cádiz Mirandilla (0-2)”.

El otro Xerez, el Deportivo (el de toda la vida) continúa despenándose por la clasificación. El conjunto azulino, que llegó a disfrutar del liderato en el arranque de la competición, es undécimo tras perder ante un San Fernando que salva a su técnico, Antonio Iriondo. En el entorno de los jerezanos empieza a ponerse en duda al técnico, el exalgecirista Checa.

“El Xerez CD ha sufrido en San Fernando la cuarta derrota en las últimas cinco jornadas. Un golazo de Julio Iglesias en una falta directa que clavó en la escuadra derecha de Isma Gil le ha bastado al equipo de Antonio Iriondo para llevarse los tres puntos, cerrar una racha de cinco derrotas consecutivas y traspasar la crisis al Deportivo, que suma el mismo número de partidos sin ganar, en los que sólo sumó un punto frente al Mirandilla. Los azulinos no han realizado un mal partido, se lo han dejado todo sobre el campo, pero en ataque están romos”, narra David Sánchez, también en Diario de Jerez.

Acabó la jornada con la victoria del Don Benito 1-0 sobre el Antoniano. Los calabazones rompían una racha de tres derrotas y cuatro jornadas sin vencer (amén de su previsible eliminación copera a manos del Andorra) en un encuentro que jugaron desde el minuto 73'' con un hombre menos por expulsión de Cabral. Ousama aprovechó un centro de Salas para anotar el tanto del triunfo extremeño.

Los resultados de la décima jornada en el grupo IV de la Segunda Federación fueron estos:

Resultados del grupo IV de la Segunda Federación (décima jornada)

La clasificación después de las diez primeras fechas del calendario está así: