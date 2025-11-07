La Balona recibe a un Sevilla C plagado de juventud en plena dinámica negativa

La Real Balompédica Linense se medirá este domingo (17:00) en el estadio Ciudad de La Línea al Sevilla C, un filial marcado por la renovación y la apuesta decidida por la juventud. El conjunto hispalense, dirigido esta temporada por David Arteaga, afronta el reto de competir en una categoría tan exigente como la Tercera Federación (Grupo X) con una plantilla muy renovada con las miras a abastecer al primer filial sevillista, que milita en Primera Federación.

Arteaga, que este verano dio el salto desde el Cadete A del Sevilla FC, vivió una breve etapa como jugador en el Algeciras CF durante la segunda vuelta de la temporada 2004/05, en Segunda B a las órdenes de Jordi Vinyals. Tras haberse formado en la cantera del Sevilla, pasó por el Atlético de Madrid B antes de enrolarse en el conjunto albirrojo y desarrolló una sólida carrera en Segunda división en el Córdoba y el Sabadell. Ahora se estrena en los banquillos sénior al frente de un equipo prácticamente nuevo, que intenta adaptarse al ritmo competitivo de la categoría tras un inicio de curso irregular.

El Sevilla C llega a La Línea con una racha de siete partidos consecutivos sin ganar, después de haber comenzado la liga con dos victorias (ante Conil y Chiclana) y encadenar posteriormente cinco derrotas y dos empates. La racha del segundo filial sevillista es totalmente opuesta la de la Balona, que afronta el duelo de la décima jornada tras encadenar siete jornadas sin perder que le han situado a las puertas de los puestos de privilegio.

Del bloque que compitió la pasada campaña solo repiten cuatro jugadores: Sergio Recio, portero de 20 años; Sergio Veces, lateral derecho; Mario Naranjo, extremo diestro; y Manuel Di Massimo Dima, delantero centro. El resto son caras nuevas, en su mayoría futbolistas formados en los escalafones inferiores del Sevilla FC o llegados desde otros conjuntos andaluces. Entre las incorporaciones más destacadas figuran Bakary Sow (delantero centro, sube del juvenil), Eric Alcaide (ex Damm CF), Carlos Sánchez (mediapunta que asciende del juvenil, hermano de Juanlu, jugador del primer equipo), Dani da Costa (pivote defensivo procedente del UCD La Cañada Atl. Juvenil), Manu Arenas (procedente del Betis), Marc Fernández, central llegado desde el Logroñés B, Javi Bernal (Coria) y Leo (Bollullos). También forma parte del grupo el delantero Dani Herrera, nacido en Algeciras, que pese a estar aún en edad juvenil ya ha debutado en la categoría.

De los 26 futbolistas que componen la plantilla, Mario Díaz (16), Pablo Bernal (17), Castillo (17), Pedro Bouzonada (18) y el propio Dani Herrera (18) son juveniles que han participado con el Sevilla C en el presente curso, lo que subraya el carácter formativo del equipo.

Hasta el momento, Arteaga ha utilizado casi a toda la plantilla en las primeras jornadas, buscando dar rodaje y continuidad a sus jóvenes jugadores. El Sevilla C presenta un bloque bastante estable en defensa y ataque: el portero Recio, los defensores Soriano y Marc Fernández, y los atacantes Naranjo, Sow y Eric Alcalde son los pilares del equipo. Todos ellos han sido titulares en la mayoría de los encuentros.