La Línea recibe al futuro del fútbol español: partido de entrenamiento entre las selecciones sub-18 y sub-19

La Línea de la Concepción será este miércoles 12 de noviembre el epicentro del futuro del fútbol nacional. El estadio municipal Ciudad de La Línea albergará, a partir de las 19:00, un partido de entrenamiento entre las selecciones nacionales sub-19 y sub-18 de España, organizado por el Marbella Football Center (MFC) en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El encuentro tendrá un formato innovador: los jugadores de ambas categorías se mezclarán en los equipos, con el objetivo de evaluar la evolución y capacidad de adaptación de los jóvenes talentos del fútbol español. Será una oportunidad única para que los técnicos nacionales, Paco Gallardo (Sub-19) y David Tenorio (Sub-18), analicen de cerca el rendimiento de cerca de 50 futbolistas nacidos entre 2007 y 2008.

Además, el partido será a puerta abierta, permitiendo que los aficionados disfruten en vivo y de cerca de los que apuntan a ser los protagonistas del fútbol español en los próximos años. Una cita especial en la que La Línea podrá vibrar con el talento emergente de las categorías inferiores de la Selección.

La Delegación de Educación ha trasladado a todos los centros de Primaria y Secundaria una invitación de la Real Balompédica Linense para acudir al partido.

Una concentración diferente y dinámica

La concentración conjunta de ambas selecciones se desarrollará del 10 al 13 de noviembre en las instalaciones del Marbella Football Center, donde los jugadores comenzarán a trabajar desde la tarde del lunes tras su llegada al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Durante esos días, el trabajo irá mucho más allá del césped. Las jóvenes promesas participarán en charlas individualizadas, reuniones por líneas y sesiones conjuntas, todo con el propósito de fortalecer la identidad y las dinámicas de juego de los combinados nacionales.

El miércoles 12, como broche principal, se disputará el partido de entrenamiento con los futbolistas mezclados entre sí, buscando fomentar la competitividad, la convivencia y la adaptación táctica. La concentración finalizará el jueves 13, tras una última sesión matinal.

Con este formato, la RFEF y el Marbella Football Center consolidan un modelo de trabajo moderno e integrador, apostando por la formación global del futbolista y ofreciendo al público andaluz la posibilidad de disfrutar de un espectáculo deportivo lleno de futuro.

Convocados

Los jugadores convocados para la sub-18 son: Joel Rodríguez (RCD Espanyol, portero), Carlos Guirao (Granada CF, portero), Pablo Mollá (Valencia CF, portero), Nil Teixidor (FC Barcelona, defensa), Nacho Pérez (Levante UD, defensa), Álex Campos (FC Barcelona, defensa), Alejandro Gomes (Real Zaragoza, defensa), Miguel Gil (Club Atlético de Madrid, defensa), David Delgado (Elche CF, defensa), Iker Quintero (CD Basconia, defensa), Diego Sancho (Club Atlético de Madrid, defensa), Nicolás Guillén (Sevilla FC, centrocampista), Pedro Villar (FC Barcelona, centrocampista), Pedro Rodríguez Iglesias (FC Barcelona, centrocampista), Carlos Maciá Coves (Villarreal CF, centrocampista), Taufik Seidu (Club Atlético de Madrid, centrocampista), Antonio Fernández (FC Barcelona, centrocampista), Pedro Fernández (FC Barcelona, centrocampista), Sama Nomoko (FC Barcelona, delantero), Daniel Fernández (CD Tenerife, delantero), Asier Bonel (CA Osasuna, delantero), Igor Oyono (CD Basconia, delantero), Adri Pérez (Real Madrid CF, delantero), Jaume Durà (Valencia CF, delantero).

Los jugadores convocados para la sub-19 son: Manuel González (Real Betis Balompié, portero), Simón García (Athletic Club, portero), Romeo Hueso (Club Atlético de Madrid, defensa), Aboubacar Sangaré (AS Roma, defensa), Joan Martínez (Real Madrid CF, defensa), Mario Rivas (Real Madrid CF, defensa), Albert Navarro (Atalanta, defensa), Andrés Cuenca (FC Barcelona, defensa), Diego Aguado (Real Madrid CF, defensa), Jofre Torrents (FC Barcelona, defensa), Xavi Espart (FC Barcelona, centrocampista), Selton Sued Sánchez (Athletic Club, centrocampista), Juan Hernández (FC Barcelona, centrocampista), Pablo Menéndez Agudín (Real Oviedo, centrocampista), Andrés Antañón (Real Club Celta de Vigo, centrocampista), Thiago Pitarch (Real Madrid CF, centrocampista), Quim Junyent (FC Barcelona, centrocampista), Daniel Yáñez (Real Madrid CF, delantero), Ousmane Diallo (Borussia Dortmund, delantero), Sergio Esteban (Club Atlético de Madrid, delantero), Adrián Arnuncio (Real Valladolid, delantero), Iván López (Juventus FC, delantero), Álex Marchal (Real Sociedad de Fútbol, delantero), Hugo López (Villarreal CF, delantero).