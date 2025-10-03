La Balona recibe el domingo a un Castilleja necesitado

La Real Balompédica Linense recibe este domingo (18:00) a un Castilleja CF que busca sumar su primer triunfo de la temporada. Tras la disputa de cuatro jornadas, el recién ascendido conjunto sevillano suma dos empates y dos derrotas y aún no han visto puerta.

El equipo que dirige Manu Fidalgo comenzó la temporada con un empate a cero en casa del Tomares, continuó con otra igualada en su campo con el San Roque de Lepe, en la tercera jornada cayó por 1-0 en Pozoblanco y el pasado domingo hincaron la rodilla en el Municipal Antonio Almendro por 0-3 con el Atlético Onubense.

El técnico nazareno se mantiene en el banquillo castillejano por segunda temporada consecutiva tras haber logrado el ascenso la temporada pasada desde la División de Honor Andaluza como segundo clasificado, a un punto del primero, el Chiclana CF.

Para esta nueva andadura en Tercera Federación, el Castilleja se ha reforzado con Justo (Sporting Atlético), Páez (Dos Hermanas), Parra (Dos Hermanas), Coslado (UP Viso), Guti (Montequinto), Mawe (Montequinto), Miguel Gómez (UP Viso), Barea (Balompédica Lebrijana), Cazorla (La Palma) y Hugo (Coria). De la temporada pasada se mantienen Fernando, Ginés, Tejero, Alfonso, Alvi, Gonzalo, Jesús, Alvaro, Edu, Matos, Nene, Parrales, Osuna y Pipi.

El entrenador sevillano reconoce que la derrota de la pasada jornada frente al Atlético Onubense por 0-3 “fue un resultado bastante engañoso”, ya que, en su opinión, su equipo compitió bien durante todo el partido. “No hemos hecho gol y estamos trabajándolo, estamos haciendo mucho hincapié en eso, pero con el trabajo que está haciendo el equipo… nos va a llegar seguro la victoria”, explicó el técnico en Radio Algeciras de la Cadena Ser.

Fidalgo destaca la juventud de su plantilla y la confianza que tienen sus delanteros. “Son delanteros jóvenes, tenemos un equipo con una edad muy joven y tengo completamente confianza en ellos. Sé que con el trabajo que están haciendo y la confianza que les estamos transmitiendo, les va a llegar y es cuestión de tiempo. A todo entrenador, a todo equipo y sobre todo al mismo jugador les gusta meter gol cada domingo, pero sé que nos va a llegar más pronto que tarde”, aseguró.

El entrenador del Castilleja también destacó la dificultad que supone competir en Tercera Federación: “El pueblo asume que es un año no sé si llamarlo de sufrimiento, pero sí de estar con otros equipos también peleando por no meterse en la zona baja, teniendo en cuenta también los miuras que hay este año en el grupo X”.

Respecto a la Balompédica Linense, Fidalgo muestra respeto por su calidad y potencial. “Todos conocemos la plantilla que tiene la Balona. Más tarde o más temprano, seguro que ese equipo va a estar peleando por el ascenso. Sí que es verdad que no ha tenido un buen arranque liguero, pero como la Balona, ahora mismo hay varios equipos que están ahí un poquito dubitativos. Jornada tras jornada los que tienen que estar arriba todos sabemos quiénes son y la Balona es uno de ellos”, afirmó.