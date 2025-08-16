La Balona se presenta en casa con un amistoso de nivel ante el Juventud de Torremolinos

La Real Balompédica comparece este domingo por primera vez este verano en el Ciudad de La Línea con una cita doble. A las 19:15 será la presentación oficial del equipo ante sus aficionados y a las 20:30 jugará su quinto amistoso de la pretemporada ante el Juventud de Torremolinos, equipo de Primera Federación que dirige el ex entrenador albinegro Antonio Calderón, que condujo al equipo balono a su último ascenso precisamente a esa misma categoría.

La afición tiene ganas de ver en acción a su equipo en casa tras una pretemporada en la que lleva cuatro victorias (Mons Calpe, Mijas-Las Lagunas, Bruno’s Magpies y Estepona) y solo una derrota, el pasado miércoles ante el Torre del Mar.

Estos partidos han estado marcados por las pruebas y este domingo ante un equipo que está dos categorías por encima, el técnico albinegro, David Sánchez, tendrá la oportunidad de ir perfilando con un rival de mayor nivel el equipo que comience la temporada el 7 de septiembre ante el Chiclana CF.

El rival

El Juventud de Torremolinos ya visitó el Ciudad de La Línea la temporada pasada. Los linenses lograron un meritorio empate a uno, el primer punto que lograba Javi Moreno, ante un equipo que finalmente logró el ascenso como primer clasificado del grupo IV de Segunda Federación.

Desde entonces los dos equipos han cambiado. En la Balona no queda ningún jugador que disputara ese partido, mientras que la escuadra costasoleña ha protagonizado un verano de gran actividad en el mercado de fichajes con numerosas incorporaciones y salidas que han transformado la plantilla para a la nueva temporada en Primera Federación. Una de las bajas fue la de Tomi Lanzini a la Balona, donde ya ejerce como capitán. Otra baja sensible de los costasoleños es la sensación de la pasada temporada en la categoría, Fran Castillo, por el que la UD Ibiza ha pagado 300.000 euros. También se han marchado Eneko Azurmendi a la UB Conquense, Runi al Real Ávila, Miguel Pérez al CDU Malacitano (antiguo La Unión, que ahora busca amparo de nuevo en la Comunidad de Murcia), Javi López al CP Mijas-Las Lagunas, y Pablo Servetti, al Salamanca UDS. Isma Heredia y Antonio Miguel también dejaron el equipo y siguen sin equipo y han salido como cedidos Yago Argüello (CD Alhaurino), Lineros (El Palo FC), Miguel Clavería (Tudelano), Padilla (Alhaurino) y De la Cruz (El Palo) también ha abandonado la disciplina torremolinense en calidad de cedido.

En el capítulo de altas destaca la incorporación del exbalono Pito Camacho, procedente del Zamora. Ademas, el club ha sumado a Gori, procedente del Real Zaragoza; Jesús Hernández del FC Cartagena; Adri Fernández del Córdoba juvenil; Héctor Martínez del Águilas FC; Chispa del juvenil de La Cruz Villanovense; Pau Pérez del Yeclano Deportivo; Yago Argüello del CD San Félix juvenil, Larry de la Penya Deportiva; José Alonso de la UD Melilla; Peque Polo del CE Sabadell; Fran de la Deportiva Minera; Christian del Torrent, Rafa Roldán, del Algeciras CF, y Álex Escardó, del Linares Deportivo.

El Juventud de Torremolinos llega a La Línea tras haber jugado anoche ante el Real Jaén (Segunda Federación) en La Victoria, donde cosechó un triunfo por 0-3. Durante la pretemporada, los de Calderón se han impuesto por 1-3 al Mijas-Las Lagunas (Tercera Federación), en un triangular vencieron al CD Malacitano (Segunda Federación) por 0-1 y empataron a cero con el Antequera (Primera Federación), se impusieron al Almería B (Segunda Federación) por 0-3, perdieron 2-0 con el Al Sadd de Qatar, igualaron a cero con el Al Jazira de Abu Dhabi y vencieron al Ceuta (Segunda división) por 1-2.