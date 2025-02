Javi Moreno: "Esa necesidad, esa ansiedad, nos está matando en nuestro campo"

La Línea/Javi Moreno, el técnico de la Real Balompédica Linense, cree que "la necesidad" por sumar y "la ansiedad" por agradar a la afición está pasando factura a su equipo, que este domingo cosechó un empate ante el Xerez DFC en el Ciudad de La Línea, donde no termina de despegar.

¿Qué le pareció el partido al entrenador albinegro? "Más de lo mismo", comenzó su intervención. "Un partido con dos equipos con mucha necesidad, en el que premia el nerviosismo, esa ansiedad por querer ganar nos hace equivocarnos muchas veces, pero el equipo en cuanto a competir, a disputas, estuvo bien", valoró. "Las precipitaciones y las prisas no son buenas, es muy difícil de gestionar porque cuando tienes necesidad y quieres demostrar, llega un momento en el que el partido se vuelve loco y tenemos que estar más tranquilos. Fuera se nota mucho menos, pero en nuestro campo esa necesidad nos está matando", resumió.

"El equipo estuvo bien tanto en ataque como defensa", prosiguió Moreno. "Enfrente tienes un equipo que juega, que a veces te somete, pero fuimos capaces de empatar un partido que se nos había complicado con el 0-1, incluso con alguna opción de meter algún gol más".

¿A qué se debe ese bloqueo en casa? "La necesidad de sumar puntos, de alejarnos de los puestos de abajo, el ambiente... La gente viene con muchas ganas de animar y a lo mejor al equipo no le salen las cosas bien y ese murmullo los jugadores lo notan. La afición viene y aprieta, tiene ganas de fútbol, y los futbolistas quieren devolver eso y al ver que no son capaces nos vienen esas prisas", argumentó.

Javi Moreno aceptó que la Balona debe jugar con más pragmatismo en La Línea: "Los jugadores llevaron a cabo lo trabajado, pero cometemos errores y nos penalizan en situaciones peligrosas, y eso nos pone más nerviosos. Tenemos que ser más prácticos en casa y no cometer esos errores con tanta facilidad".

El técnico, no obstante, no tiene quejas con la actitud: "No les puedo decir nada porque dejan todo, sé que quieren ganar y demostrar esa ilusión a la afición, pero no salen las cosas. A mi equipo le pongo un diez, no en cuanto a resultado, pero sí en trabajo, sacrificio y todo lo que se demandaba. Con balón tenemos que mejorar y seguir trabajando fuerte y duro".

Preguntando sobre la colocacón de Joao en el campo, Moreno dio su opinión: "A Joao lo veo jugar bien en todas las posciones, tiene buen uno contra uno y es habilidoso, estamos contentos con él".