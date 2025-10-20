La Balona visita al Atlético Onubense este sábado 25 a las 17:00 en la Ciudad Deportiva del Recre

La Real Balompédica Linense va a tener esta semana menos tiempo para saborear su última victoria y para preparar el siguiente compromiso: los albinegros rendirán visita al Atlético Onubense el próximo sábado 25 de octubre a las 17:00 horas en la Ciudad Deportiva del Recreativo de Huelva.

Tras el triunfo incontestable ante el Pozoblanco, el que era líder invicto del grupo X de la Tercera Federación, la Balona encara la octava jornada liguera de la temporada con el desplazamiento a Huelva. Los albinegros van a jugar en el campo Antonio Toledo, el terreno de juego de césped natural y principal de la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza, la casa del Recre.

Del resto de partidos de la 8ª jornada del grupo X, están confirmados los horarios del Ceuta B-Dos Hermanas (sábado 25 a las 17:00), Conil-Tomares (domingo 26 a las 12:00), Córdoba B-Utrera (domingo 26 a las 12:00) y San Roque de Lepe-Bollullos (domingo 26 a las 12:00). A falta de confirmar las horas, los otros encuentros serán entre Chiclana CF-Atlético Central, Coria-Cádiz Mirandilla, Castilleja-Ciudad de Lucena y Pozoblanco-Sevilla C.