El linense Loren se enrola en el Orihuela y será rival de la Balona

El Orihuela Club de Fútbol, rival de la Real Balompédica en el grupo IV de la Segunda Federación, ha anunciado este lunes 13 de enero el fichaje del futbolista linense Loren Fernández, que había comenzado la temporada enrolado en el Badalona Futur de este misma cuarta categoría nacional, que si bien son numerosas las informaciones que hablan de sus problemas económicos, no aparece en la lista de clubes que se quedan sin derechos federativos por impagos hecha pública a primera hora de la mañana por la Comisión Mixta Afe-Federación. De hecho, se elocubraba con la posibilidad de que no se presentase al encuentro de la primera jornada de 2025 en Alzira y no solo compareció, sino que arrancó un empate a un tanto.

Loren, que no participó ya en el duelo del conjunto catalán el pasado domingo, llega al Orihuela, avalado por su paso por la Real Balompédica y el curso pasado por el Atlético Baleares y la UD Melilla, todos ellos en Primera Federación.

En la presente campaña había disputado 18 partidos, todos ellos como titular. Estaba desenvolviéndose como extremo y no como lateral, por lo que había anotado tres goles.

El anuncio de su fichaje

El conjunto escorpión ha anunciado su contratación a través de un mensaje en sus redes sociales que dice:

Loren Fernández es el primer fichaje de invierno del Orihuela CF. Es un lateral derecho de 26 años llegado desde el Badalona Futur que ha jugado 100 partidos en 1º Federación en las últimas 3 temporadas.

Pese a su juventud tiene mucha experiencia en equipos cómo la RB Linense, At.Baleares o Melilla. Es un lateral muy completo con mucho recorrido en ataque que tambien puede jugar en posiciones más adelantadas.

¡Bienvenido a tu nueva casa Loren!

La Balona visitará al Orihuela el 23 de marzo, en la jornada 28.