De La Línea a Bulgaria: Joao Pedro aterriza en el Cherno More

Cherno More

Joao Pedro, en un amistoso con el Cherno More.

La Línea/De La Línea a Bulgaria. El brasileño Joao Pedro, que defendió la camiseta de la Real Balompédica Linense las tres últimas temporadas, se ha embarcado en una aventura en el corazón de la vieja Europa. El atacante militará la próxima temporada en la Primera División del fútbol búlgaro en las filas del Cherno More, un histórico del país ubicado en la ciudad de Varna, a orillas del Mar Negro (la traducción al español de Cherno More).

Después de una larga etapa en España, de haber echado raíces en La Línea gracias a la Balona, Joao Pedro ha cambiado de aires y de categoría. El futbolista de Río de Janeiro se despidió de la hinchada albinegra el pasado 24 de mayo con una emotiva carta llena de agradecimientos al club, a la afición y a toda la ciudad de La Línea. "A más de 7 mil kilómetros de casa encontré un hogar, donde me sentí acogido por amigos, por los aficionados, por la ciudad… La vida es graciosa y a la vez dura, muchas veces tenemos que dar un paso hacia atrás para volvernos más fuertes, y eso seguramente pasará con este club, porque la Recia siempre estará viva", escribió el exbalono.

Tras el descenso de la Balompédica a la Tercera Federación, la mayoría de los balonos daban por hecha la marcha de uno de los pesos pesados del vestuario. Se especulaba con que Joao se pudiese quedar en casa, en algunos de los clubes cariocas, pero el delantero ha decidido retornar a Europa para probar un nuevo campeonato.

Joao Pedro. / Cherno More

A pesar de que no hay anuncio oficial de su fichaje (ni en redes sociales en los medios del club), Joao Pedro está realizando la pretemporada con el Cherno More de Varna. El equipo búlgaron arrancó la pretemporada el pasado 11 de junio y permaneció en la capital costera hasta el 21. El ex de la Balona se incorporó con la preparación en marcha, pero Joao ya ha participado en varios ensayos e incluso ha marcado con su nueva elástica, de rayas blanquiazules.

El nuevo equipo de Joao Pedro está entrenado por el búlgaro Ilian Iliev y juega en el estadio Ticha, con capacidad para más de 12.000 espectadores. El Cherno More se fundó en 1913 y ha pasado la mayor parte de su existencia en el máximo nivel del fútbol búlgaro con dos títulos nacionales en sus vitrinas.

Conocidos como los marineros, el Cherno More cuenta en su plantilla con un futbolista español, el lateral izquierdo canario Dani Martín, y con otros tres compatriotas de Joao Pedro, los también brasileños Bandaró, Phellipe y Gustavo França.