Juan Franco rinde homenaje al exbalono Acris por su pasado deportivo y su actividad social

El alcalde de La Línea, Juan Franco, presidió este miércoles un acto en el que entregó un reconocimiento a Juan Luis Arroyal Acris (Acris), veterano futbolista linense con una destacada trayectoria en la Real Balompédica. En la reunión estuvieron presentes el presidente Paco Vallecillo y varios miembros de la Asociación de Veteranos de la Real Balompédica Linense (Averbal). La iniciativa formó parte del programa municipal de distinciones dirigido a figuras que contribuyeron al desarrollo deportivo local y a la difusión de los valores del municipio.

Durante el encuentro, el alcalde subrayó la influencia de Acris, tanto como futbolista como en su papel dentro de la asociación, donde ejerce como tesorero.

El homenajeado defendió la camiseta blanquinegra en dos etapas y acumuló una amplia experiencia en clubes de Segunda División B, como Gandía, Torrevieja, Yeclano o Mensajero. Franco lo definió como "uno de los motores e impulsores de Averbal, una persona que trabajó incansablemente y que, además de su trayectoria deportiva, defendió a nuestra ciudad en los terrenos de juego y en otros ámbitos".

El primer edil destacó también que el vínculo de Acris con la ciudad excedió lo deportivo y señaló su participación en proyectos benéficos y de apoyo a colectivos vulnerables a través de la asociación. En esa línea, animó a Averbal a continuar con su labor.

Por su parte, el homenajeado expresó su agradecimiento por la distinción y resaltó la colaboración mantenida con el consistorio para el desarrollo de las actividades de la entidad. "Estos gestos nos impulsaron a seguir al frente de la asociación, desde donde intentamos trabajar por nuestra ciudad de la mejor manera posible y ayudar a quienes más lo necesitan, porque Averbal tiene también un carácter profundamente solidario", indicó.