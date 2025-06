Jack Harper recibe el trofeo al máximo goleador de la Balona: "Esperad grandes cosas"

La Línea/"Ojalá que el que esté aquí recibiendo este trofeo venga con el ascenso que el club y la ciudad se merecen". El fuengiroleño Jack Harper recibió este sábado con el deseo de un futuro regreso a Segunda Federación el Trofeo Argimiro Márquez que la carismática Peña Balona entrega al máximo goleador de la Balompédica desde hace tres temporadas.

Harper ha recibido el galardón de manos del histórico Márquez en un sencillo acto, dirigido por el vicepresidente, Ángel Villar, sobre el que ha planeado la pena por el descenso, pero también la sensación de que el cariño por el equipo albinegro por parte de sus aficionados está por encima de categorías y sinsabores. "Pocas veces he tenido la sensación de que un club es una familia como me ha pasado aquí", ha explicado el futbolista, convencido de que el paso atrás, que le genera una "tristeza grandísima", es la antesala de que el club "va a dar muchos pasos hacia adelante". "Pueden esperar grandes cosas", ha afirmado el delantero, que reconoce que la plantilla no ha estado "a la altura" de la afición y la directiva.

Antonio García, mítico ex jugador y ex entrenador de la Balompédica, glosó en la sede de la calle Clavel la figura de Argimiro Márquez, un fubolista "especial porque tenía la frialdad de quedarse sólo y pensar dos segundos en el sitio de los cocodrilos, como decía Alfredo Di Stéfano", lo que le llevó a marcar "una cantidad de goles extraordinaria". "Estamos en crisis pero la Balona es muy grande y saldremos adelante", manifestó antes de dar paso a la concejala Mercedes Atanet, que acudió en representación del Ayuntamiento pero también a titulo personal a la que considera su casa. "Este año tenemos que apoyar al equipo más que nunca", rogó.

Tras una breve intervención del nuevo director deportivo de la Balona, Miguel Ángel Rondán, y el agradecimiento del presidente de la Peña, antes de una copa en la que no faltaron los brindis por una buena próxima temporada, Pepe el Masa se encargó de dirigir a un coro de los presentes que entonó el himno del club albinegro.

Jack Harper terminó la pasada campaña con 9 goles por los 4 conseguidos por Fran Carbiá y los tres de Joao Pedro. Durante buena parte de la temporada no gozó de la confianza del entrenador, en la eetapa de Javi Moreno, y de una parte de la afición. Nadie parecía recordar su paso por Segunda con Alcorcón, Málaga y Cartagena, su ascenso a dicha categoría con el Rácing de Santander o que, sin ir más lejos, la anterior andadura jugó la fase de ascenso a Primera Federación con el Marbella. El club incluso le buscó un relevo natural (del que carecía el plantel) en el mercado de invierno: Dani Villa. Finalmente Harper demostró su valía, muchas veces por encima de los goles, aunque fue insuficiente para mantener la categoría.