Gijón se descubre ante Manolo Mesa

El sanroqueño Manolo Mesa, uno de los jugadores más importantes de la historia de la Real Balompédica Linense, será homenajeado el domingo (21:00) en Gijón en los prolegómenos del encuentro de Segunda división que el otro gran equipo de su vida, el Real Spórting, disputará con el Castellón. El duelo está enmarcado en los actos organizados con motivo del 120 aniversario de vida del conjunto asturiano.

Manuel Mesa Quirós (San Roque, 26 de diciembre de 1952), que llegó a vestir la camisola de la selección nacional absoluta en dos ocasiones, llegó a la Balona procedente del CD San Roque, con cuyo equipo sénior había debutado con 16 años, cuando apenas contaba 19. Después de cuatro temporadas en la entidad de La Línea se enroló en el Real Sporting de Gijón. Vistió la camiseta rojiblanca durante doce años, entre 1975 y 1987. En ese periodo consiguió un segundo puesto en la Liga (1978-79) además de disputar dos finales consecutivas de la Copa del Rey, en 1981 y 1982. El Sporting cayó derrotado en ambas ante el F. C. Barcelona y el Real Madrid C. F., respectivamente. Terminó su etapa sportinguista con 336 partidos y 36 goles en su cuenta particular.

En julio de 1987 fichó por el Real Murcia CF, con el que decidió rescindir su contrato antes de comenzar la pretemporada para regresar por primera vez a la Balona, que acabó en la zona media de la tabla del grupo IV de Segunda B.

En 1988 fue fichado por el Xerez Club Deportivo (el de toda la vida), en el que jugó tres temporadas, en las que disputó 93 encuentros y anotó cuatro goles.

Abandonó la práctica del fútbol en 1992 en el club de su debut, la Balompédica Linense, ya con treinta y nueve años. Aquella temporada el equipo de La Línea, bajo el mando de Gabriel Navarro Baby, disputó la recordada fase de ascenso a Segunda A en la que los albinegros compitieron con Villarreal, Girona (ahora en Primera) y con la desaparecida UD Salamanca.

Después de eso hizo una breve incursión en el mundo de los banquillos y aún más escueta por el de la política local. En abril de 2023 la Balompédica le brindó un más que merecido reconocimiento. En septiembre de 2024 le correspondió al Ayuntamiento, con Juan Franco a la cabeza, expresarle su respeto en un acto en el que también participó otro grande de la historia de la Balona, Alberto Torremocha.

Siete pulmones

Manolo Mesa será uno de los grandes protagonistas del partido del Sporting este domingo ante el Castellón. "Siete pulmones" regresará a El Molinón para recibir el homenaje del sportinguismo. El sanroqueño, símbolo del mejor Sporting de la historia, es uno de los futbolistas más queridos por la afición. También por los que fueran sus excompañeros, que ya le organizaron una visita al campo en 2018, tras 30 años sin pisar el municipal gijonés. Además, le entregaron la insignia de oro de la Asociación de Veteranos, se lee en La Nueva España.

El regreso de Manolo Mesa a El Molinón rescata los años dorados del Sporting, sostiene el mencionado medio. "En la temporada 1986-1987, Cundi, Mesa, Jiménez y Joaquín fueron cuatro de los pesos pesados de la plantilla del Sporting, los que mantenían vivo el espíritu del equipo que hizo soñar los diez años anteriores, con dos finales de Copa del Rey, un subcampeonato de Liga, y las primeras participaciones europeas rojiblancas. Fue la última campaña de Mesa en Gijón".

"El Sporting es lo más bonito que me ha pasado en mi vida deportiva. Siempre estaré agradecido a la gente que me acogió allí, trabajadores y compañeros. Veía por la tele los homenajes que le dieron a otros compañeros y me alegraba porque a la mayoría hace tiempo que no los veo. Ahora, por lo visto, creo que me toca a mí", confiesa Manolo Mesa en declaraciones al rotativo.