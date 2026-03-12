El Balona-Tomares del domingo, para el mismo árbitro del empate albinegro en Utrera en diciembre (3-3)

El Comité Andaluz ha designado al colegiado malagueño Jorge González Sánchez para que arbitre el encuentro de la vigésimo sexta jornada del grupo X de Tercera Federación que el próximo domingo (12:00) enfrentará en el Ciudad de La Línea a la Real Balompédica y a la UD Tomares.

Este trencilla, de 41 años, comenzó su andadura en la extinta Tercera división en la campaña 2020-21. De hecho, el Jueves Santo de 2022 juzgó el UD Los Barrios-CD Rota (1-1) en el que se consumó el descenso del equipo de la Villa a la División de Honor autonómica.

Ésta será la segunda vez que cruce su camino con la Balona en la presente campaña. Ya lo hizo en el partido que los albinegros disputaron en el San Juan Bosco de Utrera (3-3) el pasado 21 de diciembre de 2025. “Tanto el segundo gol balono -quizás debió parar el juego- como el penalti que dio origen al 3-2 dejan dudas. En cualquier caso, nada escandaloso. Correcto”, decía Europa Sur de su labor.

También intervino en el partido de la tercera jornada entre la UD Tomares y el San Roque de Lepe, que finalizó con empate a un tanto.

En el presente curso, amén de numerosos encuentros de la Liga Nacional juvenil, ha dirigido siete partidos en Tercera Federación, en los grupos IX y X, con un balance de cuatro victorias locales, dos empates y un triunfo forastero.

En esos encuentros ha mostrado 32 tarjetas amarillas (4,57 de promedio), cuatro rojas (0,57) y ha decretado tres penaltis.