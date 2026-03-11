Más de lo mismo (0-0)

Más de lo mismo. Lo que estaba llamado a ser la Semana Fantástica va camino de convertirse en la Semana Horribilis para una Real Balompédica incapaz de derrotar a un colista Coria para el que sólo caben elogios. El empate debería sonrojar a los de casa, por cuanto lo firmaron ante un equipo amateur, en el que a algunos de sus integrantes no les quedó otra que almorzar en el autocar camino de La Línea porque acababan de terminar su jornada de trabajo. Pero que en el campo fueron iguales que los profesionales (con cuánta facilidad se utiliza ese término) de la escuadra de casa. La Balona no fue capaz de hacerle un puñetero gol al equipo que más encaja. No hay más preguntas señorías.

Este sexto fracaso consecutivo (ojo al dato) deja a esta plantilla presuntamente confeccionada para campeonar a diez puntos de un liderato del Ciudad de Lucena que se antoja inalcanzable. Por clasificación y por sensaciones. Y a dos del segundo puesto, en el que está afincado el Dos Hermanas. Y ya no está el comodín del partido aplazado.

La conclusión es que para este viaje no se necesitaban alforjas. Pero está escrito hace apenas tres días: ni esto es el Castillo de Hogwarts ni Carlos Guerra y Miguel Ángel Rondán, que debutaban tras la destitución de David Sánchez, pueden aspirar a suplantar a Harry Potter.

La Balompédica es un equipo sin talento. Huérfano de fútbol. Y eso ya no tiene remedio. La plantilla se hizo mal en verano y se empeoró en enero, que ya tiene mérito. El equipo de La Línea no tiene en su arsenal un solo ejemplar del criterio futbolístico de los visitantes Álex Durán (sobre todo) y Manu Picón. Que ya es triste que el vestuario de la todopoderosa (ejem, ejem) Balona tenga que envidiar a un futbolista del último clasificado. Pero lo que es, es.

El nuevo tándem introdujo los cambios que mandaba el sentido común. Entró Ángel Mancheño, Joanet López jugó en banda y dio la esperada alternativa al canterano Raúl Andrades. Discretito, tampoco hay que engañarse. Pero es que de donde no hay no se puede sacar. Da la sensación de que no es un problema de banquillo. Que no reviviendo al mismísimo Johan Cruyff este disparate de un día sí y otro también tendría remedio. Porque no hay mimbres. Porque es una plantilla sobrevalorada hasta límites insospechados.

Deprorable primer tiempo

El primer tiempo fue mucho peor que soporífero. Fue insoportable. El Coria se metía en una línea de cinco cuando defendía y con eso le bastaba. Los ribereños, vista la incapacidad de los de casa, le fueron perdiendo el miedo y acabaron por estirarse y todo. A ver ocasiones, lo que se dice ocasiones no es que tuvieran. Pero es que es el colista y tampoco da para más.

Lo único destacado de estos primeros cuarenta y cinco minutos fueron tres o cuatro arrancadas por banda de Joanet López, que estaba como un niño con zapatos nuevos jugando en su verdadero puesto. Eso sí, jugadas que acababan en nada.

Los locales terminaron en gol tres jugadas que habían sido invalidadas previamente por fuera de juego. Los tres existieron. Que los delanteros cayeran una y otra vez en la salida en línea del rival daría para un detallado análisis si no hubiese problemas muchísimo mayores.

Dominio infructuoso

Lo que sucedió en el segundo periodo era más que previsible. Coria fue viendo cómo se encendía la luz de la reserva. Por un lado porque su plantilla no da para rotaciones. De hecho tuvo que viajar con cuatro juveniles. Y por otro porque las dimensiones del terreno de juego del Ciudad de La Línea se le iban haciendo eternas a medida que avanzaban los minutos.

Aun así pegó el susto gordo. En el 51’ Raúl Gómez remató al fondo de la red un centro de Miguel Barea. El linier de Preferencia levantó la bandera. Dios le bendiga.

La Balona, con cuatro chispazos de Aschalew Sanmatí –que por fin descubrió que se puede jugar hacia el marco contrario– acabó por meter en su campo a un Coria que, eso sí con enorme dignidad, se tumbaba sobre las imaginarias cuerdas como un boxeador que espera el golpe para irse a la lona. Pero esta Balompédica es incapaz de asestar un golpe de KO. Vaya, ni de forzar una cuenta de protección. Es la muerte a escobazos para su sufrida hinchada.

Los linenses hicieron mucho ruido, pero en toda la segunda parte solo tuvieron dos auténticas ocasiones, además de un balón a la espalda de la defensa que no supo controlar Juaniyo, quien, incomprensiblemente, seguía en el césped a esas alturas.

La primera de esas oportunidades fue para Zaki (77’) y la segunda, ya en el 94’, para Pedro Morillo. Los dos se estrellaron en el veteranísimo Isco Suárez, que en la última hizo un auténtico paradón.

Los albinegros se fueron camino de la caseta entre reproches. Sin excesos. Porque la gente, que por alguna causa que bien podría estudiar Íker Jiménez en su programa de los domingos sigue acudiendo en gran número al estadio, ya ni se enfada. Más bien se palpa una indiferencia producto de la costumbre que es mucho más dolorosa que la bronca. Y el domingo (12:00) viene el Tomares. Visto lo de los dos últimos partidos, como si lo hiciese el Bayern. Porque a base de acumular fracasos, a este equipo le ha perdido el respeto ya media categoría. Se lo ha ganado a pulso eso sí.

Ficha técnica Real Balompédica Linense (0): Antonio Hermosín; Ángel Mancheño (Chey, 87’), Marlone, Julio Algar, Pedro Morrillo; Joanet López, Raúl Andrades (Álvaro González, 68’), Aschalew Sanmartí, Cascajo (Pepe Rincón, 58’); Juaniyo (Sergio Pérez, 87’) y Diego (Zaki, 58’). Coria CF (0): Isco Suárez; Lledó, Mesa, Edu Sánchez, Pablo Lama; Álex Durán (José Luis Díaz, 94’), Diego, Manu Picón, Álvarito Fernández (Camona, 85’), Miguel Barea (Ale Jiménez, 85’) y Raúl Gómez (Jesús Márquez, 65’). Árbitro: Alfredo Vázquez Hidalgo, de Isla Cristina (Huelva), auxiliado en las bandas por Óscar Muñoz y Alejandro Martín. Dejemoslo en caserillo. Tarjetas: Amarillas al local Juaniyo (73’) y a los visitante Pablo Lama (70’) y Diego (75’), Aléx Durán (78’) y Ale Jiménez (92’). Incidencias: Encuentro aplazado de la vigésimo primera jornada del grupo X de Tercera Federación, disputado en el Ciudad de La Línea, al que acudieron 1.532 espectadores.

