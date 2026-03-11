Carlos Guerra: "Nos ha faltado generar más ocasiones"

El entrenador de la Balona, Carlos Guerra, este miércoles durante el partido de su debut

Carlos Guerra compareció cariacontecido en su primera rueda de prensa postpartido como primer entrenador de la Real Balompédica Linense. Los albinegros no fueron capaces de ganar al colista Coria (0-0) y el técnico subrayó en varias ocasiones las dificultades de su equipo para generar ocasiones claras.

"Es verdad que es un partido donde nos ha costado generar ocasiones más claras", explicó, señalando que su equipo sí logró llegar con cierta frecuencia al área rival: "Hemos tenido centros, algún remate e incluso un gol que han anulado por fuera de juego".

Según Carlos Guerra, el planteamiento del Coria condicionó el desarrollo del choque. "Ellos han venido a defender, con una línea de cinco, a aprovechar que nosotros nos pusiéramos nerviosos y a aguantar el resultado", afirmó.

Aun así, destacó algunos aspectos positivos del comportamiento de sus jugadores: "El equipo ha intentado presionar arriba y robar rápido para que ellos no tuvieran el balón, y eso sí que lo hemos conseguido".

El técnico lamentó especialmente la falta de acierto en los metros finales. "Nos ha faltado esa claridad en la definición y generar más ocasiones. Creo que tenemos equipo para producir más oportunidades de gol", aseguró. El técnico también reconoció que la actual dinámica del equipo pesa en el ánimo del vestuario: "Llevamos una racha negativa y los jugadores quieren romperla cuanto antes".

Sobre el desarrollo del partido, insistió en que un solo acierto podría haber cambiado el desenlace. "Si hubiéramos marcado una, seguramente cambia la película", comentó.

El entrenador recordó además que apenas ha tenido tiempo para trabajar con la plantilla. "Con dos días se ha intentado explicar más que trabajar", señaló. Aun así, valoró la actitud del grupo: "La predisposición de los jugadores ha sido muy buena, siempre dispuestos a hacer lo que se les ha pedido".

Pese al empate, Guerra quiso lanzar un mensaje de calma. "El equipo ha sumado un punto, no es lo que queríamos, pero ahora solo queda trabajar y que la gente sea fuerte mentalmente. Hay que mirar el lado positivo y es que seguimos en puestos de play-off".

Finalmente, también valoró el debut del joven Raúl Andrades, al que vio preparado para asumir la oportunidad. "El chaval ha estado bastante bien, ha tenido personalidad en un puesto que no es fácil", sostuvo. "Estoy contento por él y por su debut".