Sentimiento Balono elevado al cuadrado

La Peña Balona ha hecho entrega este sábado de los premios de la primera edición de su trofeo Sentimiento Balono. Por un lado, al excapitán y ex secretario técnico Ismael Chico, que además da nombre al galardón, y por otro, al Atlético Zabal, el filial por excelencia de los albinegros desde hace muchísimos años de la primera entidad deportiva de La Línea.

Entre los presentes en los salones de la Peña, una minúscula representación de la Real Balompédica encabezada por el directivo Javier Baglietto, una representación municipal encabezada por el alcalde, Juan Franco, y un numeroso grupo de personas que han querido acompañar a los premiados en una fecha tan señalada.

El presidente de la entidad organizadora, Julio Vega, abrió el acto y dio paso al directivo Javier Sánchez Chico, quien glosó la figura “igual de importante como futbolista y como persona” de Ismael Chico, de quien subrayó su fidelidad inquebrantable a los colores albinegros.

Ismael Chico, el ejemplo de lo que supone un One Club Man, agradeció el homenaje de que estaba siendo objeto e hizo especial mención a todo lo que supuso y supone la Real Balompédica en su vida.

El ejemplar Pepe Díaz, que tanto tiene que ver con la cantera albinegra, fue el responsable de repasar los numerosos méritos del Atlético Zabal para merecer el reconocimiento que le tributa la Peña Balona. Díaz ilustró sobre la relación entre los expresidentes zabalistas y la Balompédica, además de resaltar la interminable lista de nombres de futbolistas que se formaron en la cantera zabalista para luego enfundarse la albinegra.

El presidente del Atlético Zabal, Javi Jiménez, dedicó su mensaje casi íntegramente a los agradecimientos antes de que tomaran la palabra el presidente de la Federación Gaditana, José Antonio Neva, y, en representación del equipo de gobierno, una balona confesa como Mercedes Atanet.