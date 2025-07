Fabrizio Romano se hace eco del fichaje de Moha, de la Balona, por el Real Betis

La Línea/El famoso "Here we go" que precede al anuncio de un fichaje por parte del archiconocido Fabrizio Romano ha sonado este martes en las redes sociales con el traspaso de Moha, de la Real Balompédica Linense al Real Betis Balompié. El periodista internacional italiano se ha hecho eco de la operación confirmada por Europa Sur el pasado día 5 de julio, cuando este periódico avanzó que el defensa marroquí tenía ya cerrada su incorporación al club verdiblanco para iniciar esta semana la pretemporada.

Obviamente, la repercusión del fichaje del balono Moha Hamdoune se ha multiplicado exponencialmente con el altavoz mediático de Romano, con 25 millones de seguidores solo en la red social X (anteriormente Twitter), uno de los principales escaparates para seguir en directo el mercado de traspasos del fútbol mundial.

Fabrizio Romano ha publicado que el Real Betis ha sellado el acuerdo para firmar al defensa internacional sub-20 Moha con un contrato hasta 2029. El periodista italiano subraya que Moha se une a las filas béticas procedente de la Balompédica Linense.

Ni Romano ni nadie, de momento, ha desvelado los detalles de la operación ni cuánto dinero dejará el traspaso en las arcas de la Balona. Moha era el único futbolista con contrato en vigor con respecto a la anterior plantilla, la que sufrió el descenso a la Tercera Federación. El club de La Línea había hecho bien en tener amarrado al marroquí tras su buena primera temporada con los albinegros. Moha llegó el pasado verano de la mano de Mario Galán, el anterior director general de la entidad.

Las condiciones del futbolista, su rendimiento y su proyección despertaron pronto el interés de varios clubes de superior categoría y pronto se sumaron pretendientes de ligas extranjeras. El Betis fue de los que primero se movió y el que más rápido estuvo para convencer al jugador con una propuesta de larga duración. Moha se marcha para reforzar al filial de Primera Federación que entrenará Javi Medina, el ex del Antequera, aunque el marroquí sabe que podrá estar en dinámica del primer equipo y con opciones de dejarse ver ante Pellegrini. El club de Heliópolis se ha convertido en los últimos años en una gran lanzadera de talento joven, en un equipo sin miedo a dar minutos a las promesas que pisan fuerte, como ha ocurrido como Jesús Rodríguez o Pablo García.