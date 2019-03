Jordi Roger: "Nos cuesta mucho ganar, pero también perder"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores y con el punto que sumaron ante el Villanovense. “El equipo trabajó, estuvo ordenado y volvió a tener la portería a cero. Me voy contento con la actitud del equipo en un partido duro, es un equipo al que cuesta mucho ganar, también le cuesta mucho perder”, explicó.

El partido fue según lo previsto: “Duro y difícil. El terreno de juego no ayudó, estuvo muy irregular y muy blando para los dos equipos. Sabíamos que era un partido de juego directo y de segunda jugada. Somos dos equipos a los que nos cuesta ver portería contraria, teníamos que basarnos en defender bien y las que tuviéramos intentar aprovecharlas. Tuvimos cuatro y no las metimos. Ellos tuvieron una clarísima en un error nuestro, que fue su única ocasión”, abundó.

"Todavía quedan once jornadas y todos los puntos van a costar muchísimo porque todos los equipos nos jugamos algo", señaló.

Sobre la actuación de Buba, valoró su esfuerzo y, al mismo tiempo, lamentó la permisividad del árbitro. “Trabajó mucho y nos hizo mucha faena, nos sacó un montón de faltas. El Villanovense hizo 23 faltas. Cada vez que enlazamos con el que se la quedaba para jugar y salir, no nos dejaban. Nos hicieron faltas con la permisividad del árbitro de no enseñar tarjetas. Esto fue carta blanca”, expresó.

“No era un partido para que Juampe tuviera esa lucidez por el terreno de juego", entendió. "Prefiero tenerle fresco, que de inicio. En este caso, Juampe no apareciço como si lo hizo la semana pasada, porque el campo no te daba para hacer dos pases. Aquí no se podía venir a jugar a fútbol”, sentenció.