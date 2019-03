Julio Cobos: "El partido fue lo que preveíamos"

El técnico del Club de Fútbol Villanovense, Julio Cobos, puso en valor el empate cosechado ante la Real Balompédica. "Sumamos un punto, aunque me gustaría que hubiesen sido tres. Fue lo que teníamos previsto. El partido fue muy trabado con dos equipos de necesidades, sobre todo nosotros. No se vio mucho fútbol y pocas ocasiones, sólo recuerdo una clara para cada equipo”, señalaba.

“Se abusó mucho del fútbol directo y con circulación del balón poco fluida. Si estuviésemos en otra situación estaríamos más tranquilos y podríamos hacer más cosas, porque los futbolistas tienen más confianza. En estos momentos intentas no equivocarte y aprovechar la equivocación del contrario”, explicó Cobos sobre la ansiedad de sus jugadores.

Y en cuanto al estado anímico de los jugadores afirmó: “Cuando el resultado no es el que uno quiere, el vestuario se marcha cabizbajo. Tengo que animarles para seguir trabajando, corriendo y peleando. Quedan 11 partidos y si hubiésemos ganado, teníamos que jugar 11 partidos más; si hubiésemos perdido, ¿qué hacemos?, ¿no jugamos los once siguientes? No, esto sigue. Habrá que estar preparado para el próximo partido ante el Granada B”, dijo.