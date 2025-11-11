La Balona encadena ocho partidos sin perder y resurge en el grupo X

La Real Balompédica Linense se ha encaramado a los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda Federación tras una gran racha de ocho partidos sin perder gracias a cinco victorias y tres empates que rompieron un irregular inicio de temporada. Los de David Sánchez se han consolidado como uno de los candidatos reales al ascenso en una categoría donde la competencia en la parte alta no admite clemencia.

Aunque la racha de los albinegros es un hito difícil de repetir, hay otro equipo del grupo que enlazan más partidos sin perder y mejores series sin perder en la historia reciente de la Balona. El Cádiz Mirandilla se mantiene invicto con 10 encuentros sin perder merced a seis victorias y cuatro empates que le sitúan segundo con 22 puntos, apenas tres por debajo del líder, el Bollullos CF, próximo rival linense (domingo a las 16:30 en el estadio Eloy Ávila Cano), líder indiscutible con 25 puntos. Los onubenses, en cambio, cayeron en la quinta jornada ante el Ceuta B, resultado que rompía un gran inicio de temporada enmendado posteriormente con cinco triunfos consecutivos.

Con estos ocho partidos, la Balona aspira a mejorar la racha similar que cosechó en la temporada 2016/2017 en Segunda B, aunque finalizó de forma abrupta con una derrota por 2-5 ante el Mérida que derivó en la destitución de Manolo Ruiz. Entre septiembre y noviembre, el conjunto albinegro sumó 14 puntos de 24 posibles con tres victorias y cinco empates. La Balona sumó el 18 de septiembre de 2016 un empate (1-1) en Jumilla y una semana más tarde, en el Municipal de La Línea, los linenses se impusieron 3-1 al Real Murcia, uno de los grandes del grupo. El equipo consolidó su solidez con dos empates consecutivos sin goles, ante el Recreativo de Huelva (0-0) y en su visita al Linares Deportivo (0-0), mostrando una férrea defensa. Después, igualó también 1-1 con el Córdoba B, antes de enlazar dos triunfos seguidos, primero 1-3 en Mancha Real y luego 2-1 frente al El Ejido. La racha se cerró el 2 de noviembre de 2016, con un meritorio empate sin goles en La Roda, que prolongó la buena dinámica de resultados y dejó al equipo en la parte alta de la clasificación.

Una formación de la Balona de la temporada 2016/2017. / Andrés Carrasco

El 2-5 supuso la destitución de Manolo Ruiz, aunque estaba de trasfondo el descontento del entonces presidente, Alfredo Gallardo, con el técnico jerezano por no haber retirado al equipo del terreno de juego en el Trofeo Mancomunidad que se acabó llevando el Algeciras CF con una polémica actuación arbitral. Primero Juan Mari Sánchez y unas semanas después Julio Cobos se sentaron en el banquillo albinegro.

Esa secuencia fue, hasta entonces, la mejor serie invicta del club en Segunda B en la última década, y sentó las bases del crecimiento deportivo que culminaría dos temporadas después con la racha récord de trece partidos sin perder en el curso 2018/19, con Jordi Roger en el banquillo. Los albinegros estuvieron invictos desde finales de septiembre hasta pocos días antes de la Navidad. Comenzó el 30 de septiembre de 2018, con un empate (1-1) en casa ante el Sevilla Atlético.

A partir de ahí, la Balona se mostró prácticamente inexpugnable: igualó (0-0) en el campo del Atlético Sanluqueño, repitió tablas (1-1) frente al Villanovense, y asaltó el Nuevo Vivero de Badajoz (0-2) en una de sus victorias más convincentes del curso. El bloque linense se caracterizó por su fiabilidad defensiva, encajando apenas cuatro goles en trece jornadas. Mantuvo su portería a cero ante el Real Murcia (0-0), la UD Ibiza (0-0) y firmó una contundente goleada 3-0 al El Ejido en el Municipal.

El equipo enlazó después un valioso triunfo en el derbi provincial frente al San Fernando CD (0-1) y repitió resultado ante el Marbella FC (3-0), consolidándose en la zona de promoción de ascenso. Ya en diciembre, la Balona sumó un nuevo empate (0-0) en Talavera, y cerró el año con dos victorias consecutivas ante Recreativo de Huelva (2-0) y Recreativo Granada (1-0), además de un último empate (2-2) en Don Benito antes del parón. La racha finalizó el 7 de enero de 2019, cuando el Cartagena logró imponerse por la mínima (0-1) en el Municipal, poniendo fin a una etapa de casi tres meses invictos. Durante esa racha, la Balona acumuló seis victorias y siete empates, con un balance de 17 goles a favor y solo 5 en contra.