La Línea se convierte este miércoles en sede del talento joven del fútbol español

La Línea se convertirá este miércoles, 12 de noviembre, epicentro del fútbol base nacional. El estadio Ciudad de La Línea acogerá a partir de las 18:30 un partido de entrenamiento entre las selecciones españolas sub-18 y sub-19, organizado por el Marbella Football Center en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El encuentro contará con un formato innovador: los jugadores de ambas categorías se mezclarán en los equipos, con el objetivo de evaluar su capacidad de adaptación, convivencia y rendimiento conjunto. Será una jornada especial, a puerta abierta, que permitirá al público linense disfrutar de cerca del talento emergente del fútbol español.

Los seleccionadores Paco Gallardo (sub-19) y David Tenorio (sub-18) dirigirán la sesión conjunta, en la que participarán medio centenar de futbolistas nacidos entre 2007 y 2008, muchos de ellos pertenecientes a clubes de élite como el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal o Sevilla FC.

El partido forma parte de una concentración de cuatro días que ambas selecciones mantienen desde el lunes en el Marbella Football Center, con trabajo en campo, sesiones tácticas, charlas formativas y actividades de convivencia. La cita de mañana servirá como broche deportivo antes de la última jornada de entrenamientos prevista para el jueves.

Además, la Real Balompédica Linense, junto con la Delegación de Educación, ha trasladado invitaciones a los centros escolares de Primaria y Secundaria para que sus alumnos puedan asistir al encuentro.