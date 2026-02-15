David Sánchez: "Fue nuestro peor partido, así es imposible competir fuera y el responsable soy yo"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, no pudo menos que mostrarse extremadamente autocrítico después de la paupérrima imagen ofrecida por su equipo en Santiponce, donde solo pudo empatar (1-1) con el penúltimo clasificado, el Castilleja, un resultado que desbanca a los albinegros del liderato del grupo X de Tercera división. "Tenemos que pedir disculpas a los aficionados que nos acompañaron, no podemos dar la imagen que dimos", dijo.

"Fue el peor partido de la temporada, jugando así es imposible competir fuera de casa", resumió su sentir el preparador albinegro, que se inculpó de lo sucedido: "El responsable soy yo, soy el que toma las decisiones y el que hace las alineaciones".

"Dimos la sensación de que no somos un equipo trabajado y hasta ahora habíamos mostrado todo lo contrario", defendió. "Hay jugadores suficientes y calidad suficiente para hacer mejores partidos".

El preparador sevillano percibe que desde que llegó a la primera plaza su equipo "ha bajado un punto" y recordó: "Se trata de ser primeros cuando llegue el último partido de liga y estamos en febrero".

"No podemos dar la imagen que dimos, salimos sin intensidad, fue un partido muy malo y, como digo, soy el máximo responsable", continuó el entrenador, que no ve aspecto positivo alguno en la visita al Castilleja en Santiponce.

"Lo único positivo es aprender que cada partido es una guerra. Ahora que somos líderes y somos la Balona, cuando salimos fuera de casa son partidos bonitos para el pueblo, para los rivales. Y ya está", explicó.

"No podemos jugar con esta intensidad ni con esta marcha. Vuelvo a repetir que soy el máximo responsable. Me he equivocado y nada, nos levantaremos. Eso sí, está claro: nos levantaremos", vaticinó.

"Salimos mal, con pérdidas, desconcentración… Y eso no es cuestión de mucho o poco, sino de cada uno", continuó su reflexión.

"Al final son días malos. El equipo tiene una personalidad, un interés grandísimo, pero no salieron bien las cosas de inicio", analizó.

"Hemos empezado mal, nos metieron el gol y lo clásico: pérdidas de tiempo, partido frío, balones fuera y es muy difícil meterte en el partido. Aunque hubiéramos ganado, el cabreo, el enfado tendría que ser grande porque la imagen que dimos fue muy mala, la verdad".

El técnico entiende que el empate debe servir para recordar que "no hay enemigo pequeño en esta categoría. El Castilleja hizo un despliegue físico y de juego impresionante jugando contra el líder. Quizás el tema psicológico influyese. La semana que viene toca el San Roque (de Lepe), un equipo más de su nivel".