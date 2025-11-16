David Sánchez, "orgulloso" de su Balona "que mereció ganar" en Bollullos

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, se mostró convencido de que su equipo había reunido méritos para vencer en el campo del líder Bollullos, donde firmó un empate sin goles, y recalcó que estaba “orgulloso” (un término que repitió en numerosas ocasiones) de sus futbolistas “que incluso cuando estaban con un hombre menos iban a por el triunfo”.

“Éste es el camino, porque esto es muy largo”, dijo el preparador, que explicó que ha tomado la decisión de “no hablar” de las actuaciones arbitrales. “No voy a hablar de este tema a pesar de encontrarnos situaciones como ésta… que es imposible. Contra todo y contra todos”.

“En los primeros veinte minutos prevaleció el respeto, pero desde ese momento fuimos superiores, tanto en los últimos veinte del primer tiempo como en la segunda parte, incluso cuando teníamos un hombre menos”, sostuvo el míster.

Sánchez recalcó que el líder “no hizo un solo disparo entre los tres palos”. “Eso es fruto de nuestro buen trabajo porque nosotros tuvimos tres palos y ocasiones para habernos adelantado, pero es fútbol”, añadió.

El técnico de la Balona regresó de Bollullos “con la sensación de haber dejado atrás dos puntos” porque “lo justo” hubiese sido una victoria albinegra.

“No acusamos las dos veces que estuvimos con un hombre menos”, dijo con orgullo. “Y eso que la primera llegó en el mejor momento nuestro pero… ya está. Estoy muy orgulloso de mis jugadores”.

Sánchez expresó su agradecimiento a los aficionados que se habían desplazado hasta tierras onubenses y añadió: “Y a toda la plantilla, tanto al que juega como al que no lo hace, así como a los integrantes del cuerpo técnicos, a los trabajadores del club, porque todos suman”.

“Estamos formando una familia, que es la que nos va a acercar a los objetivos y ahora hay que pensar en el Ciudad de Lucena”, defendió.