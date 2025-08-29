Carlos Cano, otro ex de la Balona del último descenso que encuentra nuevo equipo: el Fuenlabrada

Carlos Cano, uno de los futbolistas que formó parte de la última plantilla de la Real Balompédica Linense, ha encontrado nuevo equipo. El defensa ha firmado por el CF Fuenlabrada, por lo que se mantiene en la Segunda Federación. El Fuenla perdió la categoría el pasado curso en la Primera Federación y competirá en el grupo V, una liga en la que Cano será rival de Javi Moreno, técnico de lntercity y uno de los entrenadores que tuvo en La Línea durante su periplo

Carlos Cano Díaz-Suelto nació en Orgaz (Toledo), el cinco de enero de 1998. Tras pasar por las canteras de Real Madrid y Atlético de Madrid, se enroló en el Albacete Balompié, en cuyo filial jugó dos temporadas, y en el Sevilla FC, disputanto una temporada en Tercera con el equipo C de Nervión. El zaguero acumuló después distintas etapas (Nalvacarnero, Socuéllamos, Brea, Torremolinos, Estepona..). El central recaló en La Línea el pasado verano procedente del Villanovense, donde había sido compañero de Álex Lázaro y el algecireño Alberto Fuentes, con quienes coincidió en la Balompédica.

"Es un jugador con experiencia contrastada en la categoría y puede jugar de mediocentro o central zurdo", destaca su nuevo club, que subraya "fiabilidad, polivalencia, juego aéreo y criterio con el balón" como virtudes del exalbinegro. Cano disputó 30 partidos en su periplo con la Balona aunque solo jugó 19 encuentros como titular en la temporada del descenso a la Tercera Federación. De esa plantilla 2024/25, la gran mayoría de inquilinos ya han encontrado nuevo destino para el nuevo curso.

“Afronto está temporada con muchísima ilusión, con mucha confianza en mí, en el equipo que se está creando. Tengo muchas ganas de empezar y conocer a los compañeros”, manifestó Carlos Cano en el comunicado oficial del Fuenlabrada.