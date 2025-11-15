El Bollullos, un líder sólido y sorprendente que enlaza cinco triunfos

El Bollullos CF recibe esta tarde (16:30, en directo por Triunfemos Web directo) en el Eloy Ávila Cano a la Real Balompédica Linense y lo hace encaramado a la primera plaza de la clasificación del grupo X de Tercera Federación. Los condales persiguen dar un golpe de efecto en la pelea por la primera plaza. Juan Carlos Cerpa vuelve tras sanción y es baja de larga duración Nando, que esta semana pasó por el quirófano..

El conjunto condal no aparecía en las quinielas al comienzo de campaña como aspirante a la pelea por la primera plaza, pero se ha ganado ese derecho a pulso. No solo es el mejor equipo de las cinco últimas jornadas, sino que en su casa -donde se escenificará el duelo con los de La Línea- ha sumado cuatro triunfos y sólo ha cedido una derrota, ante el filial del Ceuta. Es el equipo que menos goles ha recibido de todo el grupo (5).

En su plantilla vienen sobresaliendo hombres como el meta Guille Esturión, que se ha fogueado últimamente en el Recre; el exalgecirista Manuel Cerpa y Andrés Pavón, que llegó procedente de La Palma. Fernando Vargas es el máximo anotador del grupo, con nueve dianas, mientras que Jorge Ceballos suma seis.

El técnico de los condales es Antonio Sánchez de la Calle (Antonio Calle), quien años atrás debutó en el banquillo del Recreativo de Huelva, del que también fue jugador, precisamente ante la Balona, en La Línea, donde sumó un empate.

El preparador subraya que su equipo no partía con la aspiración de estar en lo más alto de la tabla y subraya que ha sido posible gracias al enorme esfuero e implicación de sus futbolistas.

Antonio Calle, entrenador del Bollullos CF / Bollullos CF

Antonio Calle entiende que el de esta tarde es “un partido especial” porque su rival se enfrenta “a un grandísimo rival, ino de los mejores equipos del grupo, que va a pelear por ascender y por hacerlo como campeón”.

“Sabemos de su enorme potencial y que nos va a exigir muchísimo”, recalca el entrenador madrileño.

El míster confiesa “envidia sana” de una Balona que tiene “una estructura totalmente profesional, algo nada habitual en esta categoría. Tiene todos los medios, todas las facilidades, unas instalaciones espectaculares para poder trabajar".

“Nosotros tenemos que hacer frente a los inconvenientes del día a día, esas dificultades de que algún jugador llega tarde por trabajo o porque ha tenido alguna circunstancia... pero hay que lidiar con eso”, reclaca el míster del Bollullos.

Calle espera a una Balona “que va a intentar buscar a su referencia, a su delantero, Diego, que es un grandísimo punta, que juega bien de espaldas por su opulencia. Además cuenta con jugadores en banda que son rápidos, desequilibrantes".

“En general es un equipo que se adapta a todo como ya ha demostrado. Nos vamos a medir a un grandísimo rival, a una plantilla que tiene jugadores muy buenos, que incluso vienen de superior categoría, que nos van a exigir lo máximo”, insiste.

“Nosotros estamos convencidos con nuestro trabajo, con nuestra ilusión y en nuestro campo, con nuestra gente, podemos ganar el partido”, advierte.

“¿Qué equipo se va a encontrar la Balona? Bueno, pues el Bollulos que viene viéndose desde comienzos de temporada”.

“Somos el mismo equipo jugándonos en casa que jugando fuera”, sostiene. “Queremos ser protagonistas, dominar al rival, llegar las veces a la portería contraria, y creemos que lo estamos consiguiendo.

“Es verdad que estamos atravesando un buen momento el equipo, que tenemos una identidad clara, sabemos qué quiere en todo momento y a partir de ahí tenemos que saber que enfrente tendremos un rival que quiere ganar, que está muy cualificado y que nos va a poner las cosas complicadas”, finaliza.