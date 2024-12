Alberto Cifuentes: "Recibimos los tres goles en tres errores"

La Línea/Alberto Cifuentes, entrenador del Villanovense, lamentó que su equipo encajó los tres goles en la derrota de este domingo ante la Balona en "tres errores". "El fútbol va un poco de esto. Yo creo que en los primeros 10 minutos fuimos inferiores a ellos con ese juego directo. Luego es verdad que el resto de la primera parte no vi al equipo mal y de hecho nos fuimos perdiendo, quizá en el mejor momento en el que estábamos, después del empate. Ese gol antes del descanso nos hizo un pelín de daño y no fuimos capaces de reponernos", analizó.

"Fue un partido que como preveíamos tuvo muchos duelos, mucho juego directo, con ellos cogiendo la segunda jugada en campo contrario y ellos tienen buenos jugadores arriba. Nos costó al principio defender ese tipo de balones largos y cuando nos acomodamos en el campo recibimos el primer gol en una jugada de saque de banda a favor nuestro", recordó el míster de los Villanos.

"Luego el equipo se repuso bien, llevamos el balón al área contraria, tuvimos situaciones e hicimos el gol. Pero volvimos a cometer un error en una estrategia defensiva que nos costó el segundo gol y entramos al descanso perdiendo en prácticamente en el último minuto de la primera parte. Eso nos costó prácticamente el partido porque luego en la segunda no fuimos capaces de generar demasiado hasta que ya íbamos 3-1", añadió el técnico del conjunto serón.

Sobre la actuación arbitral, comentó el preparador. "La roja de del banquillo no la entiendo mucho porque es verdad que nos hemos levantado todos, como se levantan todos los equipos, pero nadie le ha dicho nada grave al árbitro, le ha expulsado porque dice que no llevaba el peto"

"En cuanto a las dos manos, la primera, que es la que nos ha costado la expulsión de Rubén no la he visto claramente, pero es verdad que desvía la trayectoria del balón. La segunda mano sí que me parece muy clara, un jugador con brazos extendidos que corta un balón en dirección al punto de penalti, para mí sí que es penalti. Pero bueno, con esa cosa tampoco podemos hacer mucho", destacó.

"Si no dejamos de cometer errores, por mucho fútbol que hagamos y por muchas cosas que hagamos bien y no cuidamos cada detalle del partido, pues nos iremos perdiendo como hoy. Llevamos en dos partidos fuera de casa siete goles recibidos y eso no es buena señal, es señal de que nos estamos equivocando y de que estamos fallando en alguna situación. Recibiendo dos o tres o cuatro goles cada día fuera de casa no vamos a conseguir puntuar. Ahora mismo necesitamos cuidar todos los detalles para no cometer errores que nos cuesten goles. Estoy molesto por los últimos minutos, porque con un jugador más no hemos sabido leer el partido", dijo.

"Cometimos una falta con una expulsión... Bueno, sí me molestan esas cosas, que no hayamos sido capaces de tener la cabeza un poco más fría con el 3-1. Tuvimos una ocasión muy clara, que no llegamos a rematar por un pelo, que si igual hubiera hecho gol, se hubiera puesto el partido de otra manera. O si alguna de las situaciones de las manos hubieran enseñado penalti, hubiéramos estado más cerca del partido. Al final no ha sido así", sentenció.