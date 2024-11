El San Fernando, rival de la Balona por la permanencia, destituye a Antonio Iriondo

El San Fernando CD, que como la Real Balompédica Linense ocupa puesto de descenso en el grupo IV de la Segunda Federación, ha anunciado ese lunes que, mediante un acuerdo amistoso entre las partes, ha prescindido de los servicios de su entrenador, Antonio Iridondo, que se convierte en el cuarto técnico que deja su cargo en el grupo. Dani Mori, David Morilla y Germán Crespo, se perfilan como los preparadores con más opciones para ocupar esa vacante.

Antonio Iriondo, que regresó en verano al club al que más éxitos había brindado, se marcha después de tres victorias (una de ellas en La Línea por 0-2), tres empates y seis derrotas en doce jornadas, lo que le permite ocupar la plaza decimoquinta, justo por encima de la Balona. La derrota del domingo en su visita al Don Benito (1-0) ha resultado determinante para la decisión del club, cuyo director deportivo, David Rodríguez, admite que los azulinos ya habían sondeado el mercado previamente, en previsión de que se pudiese dar esta situación.

Al protocloraio mensaje de despedida del club, replicó Iriondo con una despedida conjunta al lado del presidente, Louis Kinziger, en la que dijo: "No siento que haya fallado porque el esfuerzo tanto de los compañeros del cuerpo técnico como de los futbolistas siempre ha sido máximo".

"Pensé que podia romper esa energía que hace que esté quien esté las cosas no funcionen. No he sido capaz", indicó Iriondo.

Según informa Deportes de la Isla, tres son los nombres que optan a ser anunciados "este martes o miércoles" como nuevo técnico del conjunto azulino.

Uno de ellos es Dani Mori, de 48 años, que ha pasado por el Mérida, el Unionistas de Salamanca y el filial del Spórting de Gijón. Otro es el vasco David Movilla, que ascendió a la desaparecida Segunda B con Leioa y Zamora y dirigio también al Barakaldo y al Real Unión de Irún. La tercera opción es la del granadino Germán Crespo, de 49 años, cuyo mayor logro es haber ascendido al Córdoba CF -cuyo filial había entrenado antes- a Primera Federación y que el curso pasado estuvo al frente del Recreativo de Granada. Real Jaén -con el que enfrentó al Algeciras Club de Fútbol en una fase de ascenso a Segunda B- y Lincoln de Gibraltar fueron otros de sus clubes.