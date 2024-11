El FC Villanovense, resucitado tras sumar sus dos victorias en las tres últimas jornadas

El FC Villanovense busca este domingo (12:00) su primer triunfo como forastero en su cuarta andadura en la Segunda Federación, que también sería el primero desde el pasado mes de abril, cuando venció en Guadalajara, entonces en el grupo V. Los serones, que han sumado sus dos victorias en las tres últimas jornadas, afrontan el duelo con cinco bajas, dos de ellas (Javi Sánchez y Adighibe) de larga duración.

El conjunto de Villanueva de la Serena, que calca los números de la Balona en las cinco últimas jornadas, ha mejorado sensiblemente desde que se produjo el cambio de técnico al término de la séptima jornada, a la que llegó sin conocer el triunfo. Alberto Cifuentes relevó a José González Gus, aunque fuera de casa, y ahí está el 4-1 en Orihuela de su último desplazamiento, sigue siendo su Talón de Aquiles.

Los extremeños llevaron a cabo una reforma casi total del plantel después del último curso. Apenas quedaron en el plantel media docena de futbolistas, entre ellos el incombustible Ángel Pajuelo, que a sus 37 años ya ha batido todo récord conocido entre los conocidos como Villanos.

El Villanovense no podrá contar con Brunet, Carlos Daniel ni Olmedo, además de Javi Sánchez y Adighibe, que siguen recuperándose tras sendas operaciones de rodilla. Lobato, que ya estuvo en la convocatoria de la pasada semana pero no jugó y Riquelme y Collazo, que reaparecieron el pasado domingo, están ya en disposición de darle alternativas al preparador. Vuelve Joaquín Rodríguez después de cumplir ciclo de amarillas y todo indica que al once inicial.

De cara al encuentro con la Balona, la lógica señala que no habrá grandes novedades en la alineación con respecto al de la pasada jornada. Como queda dicho Joaquín Rodríguez apunta a la titularidad después de cumplir sanción y Pablo Guerrero podría ganarle la partida a Pajuelo, mientras que Benji regresará al extremo diestro con la vuelta de Carlos Daniel el lateral zurdo. En el eje de la zaga se mantendrán Placi y Ruymán y arriba jugará Josh Farrell.

Alberto Cifuentes insta a su equipo a jugar “con la incertidumbre” como local de un rival que encadena seis partidos sin ganar en casa. El entrenador, que destaca la calidad de los jugadores ofensivos de la Balompédica, llama a los suyos a “ser valientes, pero sin volvese locos” para poder abandonar el furgón de cola de la clasificación.