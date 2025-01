La Balona, con propósito de enmienda

Dos años, tres meses y dieciocho días después de su última visita, entonces en Primera RFEF, la Real Balompédica Linense regresa este domingo (17:00) al estadio Iberoamericano para reeditar su siempre atractiva confrontación con el San Fernando CD. Los albinegros, que hace una semana echaban cuentas para entrar en los puestos de play-off del grupo IV de Segunda Federación, están temerosos ahora de que un resultado adverso les devuelva a la plaza de promoción. Los locales, inmersos en la zona de descenso. Los albinegros afrontan el encuentro con cuatro bajas. Moha Hamdoune, Fran Tena, Toni Jou y João Pedro, apuntan a novedades en el once, en el que también podría encontrar cabida Dani Villa.

La derrota de hace una semana a manos del Almería B, aderezada con polémica final, no solo ha descabalgado a la Balona, siquiera de momento, de la pelea por las cinco primeras plazas. También ha cargado de trascendencia el duelo de esta tercera jornada de la segunda vuelta en San Fernando por cuanto un segundo resultado adverso volvería a complicar su realidad clasificatoria inmediata. Y porque además está en juego el golaveraje particular, con el hándicap de que los azulinos ya vencieron en el Ciudad de La Línea (0-2) en la primera vuelta. Y dadas las estrecheces que presiden este grupo, cualquier detalle de esas características puede tener un peso decisivo allá por la primera semana de mayo cuando la fase regular eche el telón.

A pesar de que las previsiones meteorológicas no son halagüenas, un nutrido grupo de aficionados llegarán desde La Línea a Bahía Sur (aquel proyecto que nació inicialmente para el Parque Princesa Sofia de La Línea) con el objetivo de ayudar a su equipo a espantar los sufrimientos que le habían venido acompañando durante la temporada. A esos a los que parecía haber dicho adiós con cinco triunfos en seis jornadas hasta que la semana pasada un traspié en casa y la igualdad que preside el grupo le obligaron a volver a mirar hacia abajo.

Los linenses regresan a un escenario que genera a su hinchada recuerdos muy emotivos (sobre todo los de su agónica permanencia de abril de 2017 después de vencer 0-1) pero en el que no ganan desde 2019.

Los albinegros afrontan el encuentro con cuatro bajas, las dos ya consabidas de los lesionados de larga duración Connor Ruane (cuyo regreso cada vez está más cercano) y Ale Palanca, así como los sancionados Álex Hernández y Carlos Cano. Regresan una vez cumplidos sus castigos Moha Hamdoune y João Pedro. Es decir, como sucedió la jornada precedente, el entrenador, Javi Moreno, vuelve a disponer exactamente de los 18 futbolistas que puede inscribir en el acta.

En lo que se refiere a la alineación, la situación obliga a que haya varios cambios, aunque todo es fruto de la especulación. La lógia indica que Moha Hamdoune volverá al centro de la zaga, está por ver si en el lugar de Luis Martínez o, lo que se antoja más probable, de Sergio Chica. Las dos vacantes que quedan en el centro del campo tienen toda la pinta de ser para Fran Tena y Toni Jou, que tras su reciente llegada formarían una medular inédita. João Pedro también apunta al once, en este caso en banda y lo más probable es que el sacrificado sea Adri Carrasco, cuyo rendimiento en los últimos partidos no es que esté siendo precisamente espectacular.

Aún podría existir una quinta modificación con respecto a los que iniciaron el partido frente al Almería B. Dani Villa opta a ser el nueve de referencia en detrimento de Jack Harper, pero, como lo anterior, no deja de ser una conjetura.

Javi Moreno opta por pasar página a la última derrota y mirar hacia adelante: “Esto sigue, el fútbol nos ofrece otra oportunidad para coger el ritmo que traíamos antes de ese partido”, sentencia.

Con respecto al rival señala: “Tiene una plantilla de categoría superior, con futbolistas de mucha jerarquía, aunque está viviendo una situación similar a la nuestra. Es un equipo al que resulta difícil meterle mano, así que tenemos que tratar de equivocarnos lo menos posible”.

“Va a ser un partido muy igualado, muy parejo y hay que tener la cabeza fría, saber de qué forma podemos hacerle daños y esperar el momento”, remata.