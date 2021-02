El técnico de Las Palmas Atlético, Juan Manuel Rodríguez, afirmó tras el empate ante la Balompédica (1-1) que el gol de Pito Camacho procedía de un "fuera de juego total" y aseguró haber recibido insultos por parte de los balonos, a los que respondió y por lo que fue expulsado.

"Hicimos todo para ganar. En el último segundo, para mí hay fuera de juego, pero fuera de juego total por lo tanto es un gol que no es. Hubo fuera de juego y no se debió permitir el remate porque se aprovechó del fuera de juego, pero... me estoy mordiendo la lengua", afirmó el entrenador.

"Cuando haces todo, no puedes pedir mucho más. En las últimas jugadas debimos presionar más para evitar que esos centros no llegaran o se quedaran ahí fortuitamente dando lugar a una serie de condicionantes que nos hicieron perder dos puntos importantísimos", continuó.

Rodríguez aseguró haber sido insultado por sus rivales: "El árbitro me expulsó porque vinieron a insultarnos. Eso no se puede permitir. ¿Qué hice mal? Corresponder al insulto".

Preguntado por lo trabado del encuentro, respondió: "Es el juego de ellos (de la Balona). No tuvieron ocasiones de gol y nosotros fallamos dos que no debimos. Esas finalizaciones cuentan para que los dos puntos no fueran a nuestro favor. Tanto en la primera como en la segunda mitad tuvimos que ir por delante en el marcador antes. Ya no tiene remedio".

"Tuvimos que aprovechar más las ocasiones y ser más efectivos en las finalizaciones. A mis jugadores no les puedo decir nada porque no son palabras que puedan alentar a nadie. En situaciones así es cuando se pierde la moral y hay que volver a restablecerla", añadió.