Fran Tena, un "ganador de duelos" que llega a la Balona "para ayudar"

El pivote defensivo Fran Tena, cuya incorporación a la Real Balompédica Linense fue anunciada el pasado miércoles, confesó este jueves, durante el acto de su presentación, que llega “para ayudar” a que los albinegros acaben la temporada “de buena forma”, aunque se mostró esquivo a fijar objetivos. El futbolista sevillanos se define como “un ganador de duelos” en el centro del campo. Por su parte el director deportivo de la entidad, Mario Galán, anunció que éste será el primero de los “dos o cuatro fichajes” que el club llevará a cabo para apuntalar la plantilla de cara a la segunda vuelta.

La rueda de prensa del nuevo futbolista balono, que ya ha participado en dos sesiones de trabajo con sus nuevos compañeros, comenzó con una disertación del director deportivo Mario Galán, quien destacó “la ilusión” con la que percibe que ha llegado el jugador, al tiempo que sostuvo que la Balompédica se reforzará con “entre dos y cuatro futbolistas” de cara a la segunda vuelta, aunque la cifra, los nombres y los puestos que cubran van a depender mucho del mercado y de la forma en la que los albinegros despidan el año.

Fran Tena, por su parte, explicó que aunque el club y él mantuvieron contactos ya el pasado verano su incorporación no se llegó a concretar por "cuestiones personales". “Al final lo importante es que estoy aquí para intentar ayudar en todo lo posible y a ver si podemos terminar la temporada de una buena forma”.

“No me gusta demasiado eso de definirme, pero creo que lo que mejor se me da mejor es el equilibrio a la hora de hacer vigilancia defensiva, de saber ocupar la posición que a lo mejor un compañero ha dejado en ese momento”, comentó el futbolista sevillano, que legalmente está ya en condiciones de ser alineado, aunque su condición física después de varios meses entrenándose en solitario parece que obligará a retrasar su debut.

“Creo que tengo un trato de balón bueno y que eso puedo ayudar al equipo, pero sobre todo creo que puedo aportar más que nada el poder ganar algún duelo en medio del campo”, abundó. “Soy un tío ganador de duelos”.

Sobre su relación en el pasado con el míster, Javi Moreno y con su segundo, José María García, con quienes ya coincidió en el Ejea en la campaña 2020-21, dijo: “Siempre es importante que el entrenador te conozca. Creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, aunque con independencia de eso que te llame un club como la Balona ya es un orgullo”.

Fran Tena y tras él, el entrenador, Javi Moreno / Andrés Carrasco

“Pero no voy a esconder que que esté el míster aquí ayuda”, añadió. “Una vez tuve contacto con él le pregunté a varios compañeros, como a Fran Serrano [con el que coincidió en El Ejido] y todos me hablaron maravillas del club, de las instalaciones, del vestuario... y eso me ayudó a decidirme”.

Fran Tena agradeció el trato que le han dispensado sus compañeros desde que el miércoles tomó parte en su primer entrenamiento y asumió que “al haber estado parado” va “a notar” la falta de ritmo en un equipo que, además, bajo el mando de Javi Moreno “tiene un ritmo de trabajo muy alto”.

“He intentado cuidarme todo lo posible, de hecho he estado haciendo mi entrenamiento por mi cuenta, lo que pasa es que es muy diferente una vez que te metes con el equipo” asumió. “He estado yendo al gimnasio, hacer carreras, carreras continuas… pero no es lo mismo que esas pulsaciones que cuando estás en el campo, cuando te viene alguien y te presiona, cuando te giras, cuando tienes que parar un sprint... al fin y al cabo por mucho que tú trabajes eso solo, al meterte con el equipo se nota siempre”.

“Es verdad que tenemos margen, porque aunque sean cortitas se meten las vacaciones por medio y hay que utilizarlas para ponerse a tono”, comentó. “Creo que en muy poco tiempo me puedo poner en forma sin problema”.

“Por naturaleza soy una persona positiva, desde que supe que me podía venir aquí he visto varios partidos y entiendo que hay un buen equipo”, sostuvo el pivote. “La situación clasificatoria es consecuencia de una racha, así que ahora que ha llegado la positiva hay que tratar de estirarla todo lo posible. Insisto veo un equipo con posibilidades y espero que podamos estar lo más arriba posible. Prefiero no poner un objetivo”.