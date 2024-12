Javi Moreno: "Este camino es el que hay que seguir y no voy a dejar que nadie se salga de la línea"

La Línea/Javi Moreno, el técnico de la Real Balompédica Linense, entiende que su equipo logró "a base de trabajo" una merecida victoria sobre el Villanovense este domingo en el Ciudad de La Línea. "El equipo se ha soltado y ha disfrutado", subrayó el albinegro, fiel a su discurso de máxima exigencia en el día a día. "Si eres serio, te entrenas fuerte y te exiges el máximo, tienes mucho margen de mejora; si te acomodas, eres uno más"

Moreno analizó el encuentro como "un partido muy disputado, con dos equipos muy necesitados, se palpaba en el campo", comenzó. "Creo que estuvimos mucho mejor en todo, más acertados, más ganadores de duelos... el resultado es justo por juego y ocasiones".

"Antes de nada, quiero dar la enhorabuena a los jugadores por el esfuerzo y el sacrficio desde que llegué aquí. Son gente muy honrada. Lo hemos pasado mal todos y a base de trabajo lo estamos intentando revertir", confesó el de Silla.

Moreno no tiene queja de sus pupilos: "Conmigo trabajan. Sé que a algunos no les gusta lo pesado que soy, pero es mi carácter y están entrenando todos bien y eso nos hace competir mucho mejor", afirmó. "Nos queda mucho que mejorar, pero este es el camino y no voy a dejar que nadie se salga de la línea. El que se salga va fuera", advirtió. "En su día llegué donde llegué porque nadie me regaló nada", prosiguió Moreno. "Ya les dije que esa mochila que tienen, se la tienen que quitar y disfrutar cada partido, cada disputa, cada acción. Los jugadores se han soltado y han disfrutado a base de trabajo, me están haciendo caso y estoy contento por ellos".

El técnico balono lamentó el tanto que supuso el 1-1, pero se queda con la reacción de sus jugadores. "En una jugada aislada te empatan, no puedes hacer nada más que felicitarlos. Pero los chavales hicieron lo que se les había dicho: seguir, seguir y seguir. En el fútbol pasan muchas cosas hasta que no pita el árbitro. Siguieron, metimos el segundo, que nos dio tranquilidad, y supimos manejar el partido dentro de lo que queríamos", reflexionó.

El valenciano cree que es momento de "disfrutar" sin perder el norte de la realidad: "Para mí el punto de inflexión es cada partido. Estamos donde estamos. Hoy (por este domingo) es momento de disfrutar y a partir del miércoles a currar. Veo a todo el mundo implicado, jugadores, técnicos, dirección deportiva, presidente, Pipi, El Masa... todos vamos en la misma dirección y eso nos tiene que llevar para arriba, siendo humildes, porque estamos todavía en descenso", recordó.

Preguntado sobre la evolución de Moha, Javi Moreno tuvo unas palabras: "Se lo dije a todos cuando llegue, que me podía equivocar en uno o dos partidos, pero en el tercero no. El chico se ha ganado ser titular a día de hoy, por como entrena, por como disputa cada balón... lo único malo es que tiene esas acciones que no sabe medir, pero está jugando por méritos propios. No le estoy regalando nada", contestó.