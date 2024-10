Así es el rival de la Balona: el Estepona, sexto y con tres porterías a cero consecutivas, no conoce el triunfo en casa

El CD Estepona -que este domingo (12:00) recibe a la Real Balompédica Linense en encuentro de la octava jornada del grupo IV de la Segunda Federación- llega a este duelo después de cinco jornadas en las que no se ha repetido su única derrota, pero también tras dos empates. Como local ha firmado tres veces tablas en otros tantos duelos, lo que le sitúa, junto a su rival, entre los peores anfitriones del grupo. Los malagueños, que acumulan tres porterías a cero, llegan con la baja de Diego Mirapeix, sancionado, y con la duda del exalgecirista Robin Lafarge.

El conjunto esteponero parte con el mismo objetivo de la andadura pasada: luchar por el ascenso a la Primera Federación. Es la tercera temporada de Pepe Hidalgo (Air Europa) como propietario y su obsesión es, como mínimo, llegar a la tercera categoría del fútbol español. La decepción pasó factura a la hinchada: hay más peñas, pero menos abonados.

El comienzo tardío de las obras de sustitución del césped sintético en el Muñoz Pérez han obligado al equipo a un exilio que no le está funcionando nada bien, como queda reflejado en sus resultados.

Tuvo que peregrinar los dos primeros partidos al Marbella Football Center (propiedad del máximo accionista de la Balona, Andrés Roldán) y después decidió regresar a casa para recibir al Orihuela en el histórico campo San Fernando, de reducidas dimensiones con escasa capacidad y una superficie envejecida. Los locales también se confiesan perjudicados por un campo en el que se impone el fútbol directo y el contacto.

Al término de la temporada el Estepona llevó a cabo una renovación casi total del plantel, en el que solo quedaron cuatro futbolistas, uno de ellos Nacho Goma, ex de la UD Los Barrios. Hasta 18 futbolistas llegaron al vestuario.

Esta metamorfosis también implicó la llegada de un nuevo técnico, Oriol Riera, que suma cuatro empates en siete jornadas. Aunque el balance goleador (nueve tantos) se antoja muy positivo, la realidad es que cuatro goles se los endosó el equipo costasoleño al Mirandilla, y tres al Torremolinos (al que le igualó un 0-3 adverso). Sin ir más lejos, en las dos últimas jornadas no ha marcado. La afición se queja de que el equipo especula con su juego de posesión, pero sin crear auténtico peligro al rival. Y eso que arriba dispone de una tripleta que es la envidia de media categoría: dos que ascendieron con el Marbella la pasada andadura, Jacques Dago y Hugo Rodríguez, y Rubén Mesa (ex de UCAM, Extremadura, Recre, Rayo Majadahonda…). Entre los tres suman dos goles. El máximo anotador es Rubén Blázquez, con dos dianas.

Una de las bazas son las jugadas de estrategia: faltas y saques de esquina. Las acciones por la banda, especialmente la del ausente Mirapeix, es otra de sus armas principales. Por el contrario las tarjetas están pasando factura: en tres de los siete duelos el rival este domingo de la Balona ha acabado con diez hombres.

Oriol Riera, entrenador del CD Estepona

Riera: "Necesitamos a nuestra afición"

Oriol Riera (que como futbolista vistió las camisetas de Osasuna, Wigan Athletic FC, Córdoba, Dépor…) asegura que su plantilla está “con muchas ganas de volver a casa” y añade con respecto al rival: “Desde el cambio de entrenador tiene muchos cambios, ya no de futbolistas, sino de forma de jugar, sobre todo a nivel defensivo. A Javi Moreno lo conozco ya de estos dos últimos años y siempre saca mucho de los equipos a los que entrena”.

“Al final no deja de ser un rival con un talento inmenso, con muy buenos jugadores, que está abajo porque ha empezado mal, pero que lo normal es que no esté ahí”, abunda antes de hablar del escenario del choque: “Jugar en el campo en lo que lo hacemos no es fácil, así que nos hará falta el apoyo de la gente constantemente