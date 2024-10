El Estepona, a vueltas con el peculiar escenario de su duelo con la Balona

El CD Estepona FS, sexto clasificado, no se fía de la racha (seis jornadas sin vencer) de su próximo rival, la Real Balompédica Linense, que le visita este domingo (12:00) en el campo San Fernando en duelo de la octava jornada del grupo IV de la Segunda Federación. El vestuario trata de blindarse para que el escenario del choque -un tanto particular por sus dimensiones, su piso y su graderío- y la inmediata eliminatoria copera con el Málaga -que tiene casi todas las posibilidades de jugarse en La Línea- no distraigan la atención de un equipo que hilvana cinco jornada sin conocer la derrota y tres sin recibir un tanto. Pero lo cierto es que el escenario de la contienda, en el que ya empató con el Orihuela, es centro de todas las reflexiones.

El partido, además, reúne una circunstancia curiosa y es que se reencontrarán -aunque alguno apunta a baja por lesión- nada menos que cinco futbolistas que el curso pasado participaron del ascenso del Marbella a Primera Federación: Hugo Rodríguez y Jacques Dago por los locales, Jack Harper, Ale Hernández y Fran Moreno por los albinegros.

Precisamente uno de ello, Hugo Rodríguez -al que en verano se le vinculó al conjunto de La Línea- sostiene que pese a que “el inicio no es malo” el objetivo del equipo costasoleño (sexto a dos puntos de la zona noble) es “no estar fuera de los puestos de play-off en todo el año"

“Para eso es necesario intentar dar un poco más en cada partido de lo que estaban dando, el entrenador viene con aire positivo y esa confianza para que los jugadores crean que pueden hacerlo y en el césped se nota”, asegura en una entrevista con Álvaro Gallardo en Radio Algeciras, de la Cadena Ser.

Con respecto al escenario del choque, que los locales utilizan al estar siendo sustituido el césped sintético en su escenario habitual, el Muñoz Pérez, dice: “Es un campo donde está siendo complicado jugar porque el césped artificial no es el mejor que hay, para albergar un partido de esta categoría ya que se exige más profesionalidad es algo complicado y aún no nos hemos sentido como en casa”.

“Hasta para los aficionados va a ser un campo difícil, porque no hay gradas, son de piedra. Pero toca adaptarse y competir para intentar sacar los tres puntos que también nos hacen falta', finaliza.

Alfonso Liceras: "Nos enfrentamos a un equipazo"

El guardameta del Estepona Alfonso Liceras / CD Estepona FS

El meta Alfonso Liceras llegó en el mercado invernal de la temporada pasada procedente de un Vélez que ya por entonces se descomponía. Apenas tuvo protagonismo. Esta temporada ha disfrutado de cinco titularidades. En las tres últimas ha dejado su marco a cero.

El cancerbero insiste en la necesidad de aparcar la mirada el enfrentamiento copero del próximo día 31 (21:00) con el Málaga y centrarse en la Balompédica.

“El asunto de la remodelación del Muñoz Pérez no es que nos perjudique por no poder jugar en casa el partido con el Málaga”, lamenta. “Sin ir más lejos el partido de este domingo con la Balona es muy importante y hubiese sido muy bueno tener disponible nuestro estadio para enfrentarnos a ese equipazo y disfrutar de un día muy grande, pero las cosas vienen como vienen, hay que saber adaptarse”.

“Por muchas vueltas que le demos no se va a solucionar el asunto y nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en las instrucciones que nos da el míster, seguir trabajando y mejorando para que esa victoria que se nos ha negado las dos últimas jornadas vuelva a caer”, abunda en declaraciones a Diego Partida en Cope Marbella.

“Al menos al jugar en el San Fernando [de hierba artrificial] volvemos a hacerlo en Estepona”, señala el cancerbero archidonense, en referencia a que los dos primeros duelos como local los escenificó el conjunto esteponero en el Marbella Football Center, de césped natural, instalación de la que es propietario el máximo accionista de la Real Balompédica, Andrés Roldán.

“Al final sea la superficie que sea seremos once contra once y si el campo está mal para nosotros, también lo estará para el rival. Se trata de competir, de dar el máximo de cada uno y así es más fácil que el triunfo se quede en casa”, reflexiona. “No hay que achacar ningún resultado a un terreno de juego, es lo que hay”.

“Nosotros estamos contentos con nuestro balance, a nivel defensivo estamos siendo bastante expeditivos y aunque ofensivamente nos está costando algo más, lo cierto es que vamos a más y seguro que se irá viendo”, sostiene. “Lo importante es mantener la portería a cero y a partir de ahí ir creciendo”.

El cancerbero acaba enviando un mensaje a la afición: “Solo les pido todo el apoyo posible, es una cuestión de remar todos juntos y que acuda el máximo número posible de seguidores, porque seguro que va a ser un partido atractivo, de tú a tú. Todo el que pueda debería ir el domingo al San Fernando”.