Javi Moreno: "Tenemos que mejorar en los córneres, hemos encajado en los tres partidos que llevo"

Javi Moreno, el entrenador de la Real Balompédica Linense, cree que su equipo arrancó un punto merecido ante el Juventud de Torremolinos por luchar "hasta el final" a pesar de las adversidades. El preparador destacó la actitud de sus pupilos aunque hizo autocrítica por la manera de encajar el tanto: "Tenemos que mejorar a nivel defensivo en los córneres. Desde que estoy aquí, en tres partidos nos han hecho uno en cada uno", reconoció.

Moreno, que vio el encuentro desde la grada por cumplir sanción, entiende que el encuentro estuvo "muy disputado, entre dos equipos que teníamos muy claras las ideas de hacernos daño", comenzó su análisis. "Creo que al final en el cómputo general lo más justo fue lo que pasó, un empate. Es verdad que nosotros tenemos que mejorar a nivel defensivo en los córners, pero no tengo reproches para los jugadores. Los felicito porque a pesar de todas las dificultades los chavales dieron todo hasta el final", expresó.

"Es cuestión de tranquilidad, de tener paciencia", prosiguió Moreno sobre el estado de la Balona. "Sé que es difícil pedirle eso al presidente y a la afición, pero nos están dejando y los chavales están por la labor", aseguró. "El equipo está entrenando con una exigencia muy alta, no tengo peros para ellos. Hay que mejorar en muchas cosas, sí, pero dieron el máximo con once futbolistas y los chicos que salieron intentaron hacerlo lo mejor posible y nos ayudaron. Cuando un equipo es honrado y trabaja obtiene el premio. No bajamos los brazos y por eso llegó el gol de Adri", sentenció el albinegro.

El técnico de la Balona destacó la implicación de los arietes: "Tanto Harper como Pecellín hiciero un trabajo defensivo muy bueno por eso apenas nos llegaron con claridad, trabajaron para el equipo", respondió a una pregunta.

"Creo que no cometimos errores de otros partidos, errores de niños, esta vez estuvimos muy serios, casi no concedimos nada salvo el gol de córner", señaló el entrenador balono, que lógicamente quiere más: "Llevo tres semanas y nos queda mucho que mejorar, quiero más chispa, más dinamismo, todo eso llegará a través de los entrenamientos. Ahora estamos cogidos con pinzas y no es una queja, no me tiembla el pulso a la hora de meter a un juvenil, voy a seguir en esa línea, compitiendo así vamos a ganar muchos partidos, hemos puesto la primera piedra", proclamó.

Moreno afirmó que la mejor versión de Adri Carrasco está en camino -"estáis viendo el 50 por ciento de Adri Carrasco, nos va a dar mucho"- y solo piensa en el corto plazo: "No podemos pensar más allá del Cádiz, paso a paso, haciendo las cosas con cabeza para mejorar al equipo".