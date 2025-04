La Balona, con cuatro altas y dos bajas para la finalísima de Granada

La Real Balompédica Linense afrontará su enésima final por la permanencia, la que disputará este domingo (12:00) en la Ciudad Deportiva del Granada CF frente al filial nazarí, con cuatro altas y dos bajas por sanción, lo que supone que el entrenador, Antonio Ruiz Romerito, tendrá que realizar un descarte si no se produce algún otro contratiempo durante la semana. De hecho este lunes no se ha ejercitado el centrodelantero Jack Harper como consecuencia de una indisposición que, en principio, no debería impedirle estar para el penúltimo partido de la competición.

La Balona afronta el primero de sus dos ser o no ser en la Segunda Federación el domingo en Granada, ante un rival que a falta de dos jornadas ya ha consumado su descenso de categoría y que acumula seis derrotas en sus últimos siete compromisos.

El equipo de La Línea encara el duelo con cuatro altas. Vuelven a estar a disposición del preparador Sergio Chica, una vez cumplidos dos jornadas de inhabilitación, así como Luis Martínez, Fran Tena y Alberto Fuentes, que se perdieron el último compromiso por acumulación de amonestaciones.

Por el contrario, linenses prepararán el encuentro con dos bajas. Por un lado la de Fran Carbià, al que el colegiado almeriense Fernández Cintas le mostró dos amarillas en el transcurso del encuentro entre la Balona y el Linares Deportivo del pasado domingo en el Ciudad de La Línea (0-0), así como con la de Adri Carrasco, al que el árbitro le perdonó una expulsión clarísima poco antes del descanso, pero le tuvo que amonestar, lo que supone que ha completado el ciclo y será sancionado por el Comité de Competición.

Precisamente Adri Carrasco fue protagonista de un incidente en el descanso del encuentro del pasado domingo. Varios aficionados denuncian que el futbolista estaba siendo increpado cuando se retiraba a la caseta en el intermedio. Algunos le recriminaban la dura entrada que había protagonizado momentos antes y le acusaban de querer “borrarse” de la contienda. Siempre de acuerdo a la versión de estos seguidores, el futbolista madrileño se revolvió en el túnel de vestuarios y respondió con insultos.

Adri Carrasco fue sustituido en el descanso, en beneficio de Joao Pedro. No volvió al terreno de juego.