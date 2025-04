Romerito: "Si no tiramos es imposible ganar un partido"

Antonio Ruiz Romerito, el técnico de la Real Balompédica Linense, se mostró "impotente y desesperado" a la par que "decepcionado" por el empate que su equipo cosechó este domingo ante el Linares Deportivo en la 32ª jornada del grupo IV de la Segunda RFEF. "Es muy difícil ganar un partido así, si no tiramos es imposible", sentenció tajante.

"El Linares tiene buen equipo, pero nosotros tenemos que hacer algo más", comenzó su análisis el entrenador de la Balona. "Tuvimos una sola ocasión, la de Villa en la segunda parte... y además de todo nos están dando vida y no lo aprovechamos. Es es muy difícil ganar un partido así. Trabajamos toda la semana los centros y no centramos, difícil; fallamos muchos pases, el nerviosismo, muchas cosas que se acumulan y algunas cosas que no son normales que sucedan", reflexionó.

¿Decepcionado? "Mucho, mucho", reconoció. "La semana pasada tuvimos opciones de ganar, pero esta semana es muy difícil. Es verdad que fuimos más contundentes en la línea defensiva, Connor con David y con Fran, pero arriba tenemos que hacer mucho más", prosiguió. "La amarilla de Adri (Carrasco) podía haber sido roja y te quedas con un jugador menos en la primera parte. Tenemos que hacer más cosas, la gente que entra de reserva nos tiene que dar mucho más", reclamó Romerito.

"Sé contundentes con todos (dijo en referencia a la charla de este lunes) y todavía las matemáticas dan, pero así es muy difícil. Hay que exponer más, llegar con más gente, tirar más... Es que no llegamos, tardamos mucho en poner centros, queremos hacer cosas que no entrenamos", insistió.

Hay que exponer más y si tenemos que ir a Granada con algunos del filial, iremos

Romerito entiende a la afición: "Llevan todo el año así, qué le vamos a pedir, tiene toda la razón. A mí me duele esto un montón y le estoy echando horas de no dormir, pero es que no ganamos por una cosa o por otra".

El técnico subrayó en la importancia de "los que entran de reserva" y opinó que "la plantilla está descompensada con el tema de los extremos" al ser preguntado por la titularidad de Adri. "Al final todos son mediapuntas, interiores, no tenemos extremos puros y a mí me gusta jugar con extremos", explicó.

"Hay que seguir trabajando para estos dos partidos, ir a Granada con el cuchillo entre los dientes y si tenemos que ir con algunos del filial, iremos", advirtió el preparador albinegro.

"Me estoy mordiendo la lengua. Me quedan dos partidos, por mí con lo que ha pasado... vamos a terminar la temporada y diré lo que tenga que decir. Me duele un montón y hay cosas que no son normales", manifestó Romerito, que acabó dándole vueltas a la ocasión perdida: "Teníamos una oportunidad muy grande y hubiéramos estado ahí".